〈美股早盤〉俄烏和談陷入陰霾 經濟數據憂喜參半 美股開低走低

俄烏兩國談判陷入陰霾，俄方表示談判並未取得進展，市場擔憂情緒再現，國際油價反彈，美國經濟數據憂喜參半，美股周三（30 日）開低走低。截稿前，道瓊工業指數下跌 5.19 點或 0.01%，那斯達克綜合指數下跌 0.32%，標普 500 指數下跌 0.26%，費城半導體指數下跌 0.75%

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，雙方談判「沒有突破」，在達成協議之前還有很多工作要做，並強調達成停火協議面臨的困難，替昨日雙方談判進展的喜訊潑了一盆冷水。

與此同時，北約盟國也對俄國承諾縮減軍事行動持懷疑態度，認為先前的談判突破只是戰術上的轉變，基輔附近仍陸續傳出襲擊消息。

一位克林姆林宮關係密切的人士表示，局勢降級並不意味著停火或將從基輔周邊撤軍，莫斯科目前的戰爭目標可能是奪取烏克蘭東部的兩個城市，以及一條從俄國邊境到克里米亞半島的陸上走廊。

與此同時，美國經濟數據喜憂參半。ADP 數據顯示，私人企業新增就業人口為 45.5 萬，超過市場預期的 45 萬，然而，美國去年第四季 GDP 終值僅 6.9%，略低於先前的修正值 7%，也低於市場預期的 7.1%。

由於俄烏和談出現變數以及美國庫存持續下降，原油價格經昨日下跌後反彈，截稿前西德州原油（WTI）期貨上漲 3.93%，至每桶 108.34 美元，布蘭特原油上漲 3.69%，至每桶 114.30 美元。

歐洲方面，德國啟動一項緊急計畫，以應對俄國可能出現的天然氣供應中斷。據知情人士透露，洲際交易所（ICE）正考慮其歐洲天然氣期貨，促使一些公司限制交易，此前該期貨價格飆升至創紀錄高點。

截至台北時間周三（30 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤上漲 2.9%，至每股 84.43 美元

記憶體大廠美光上季營收年增 25% 至 77.86 億美元，經調整後每股獲利報 2.14 美元，均優於市場預估的 75.3 億與 1.98 美元，此外美光對本季展望也不看淡，預估營收落在 85 億至 89 億美元之間、經調整後每股獲利可望達 2.36 至 2.56 美元，再次超乎市場預期的 81.3 億與 2.24 美元。

Lululemon(LULU-US) 早盤上漲 6.60%，至每股 366.68 美元

瑜珈服飾業者 Lululemon 上季淨營收年增 23% 至 21 億美元，過去 12 個月的實體門市銷售大幅成長 32%，上季淨利達 4.345 億美元，每股獲利報 3.6 美元，優於市場預估的 3.27 美元。

此外，該公司也給出亮眼財測，預估本季每股獲利介於 1.38 和 1.43 美元，銷售額估介於 15.25 億至 15.5 億美元；全年每股獲利估介於 9.15 至 9.35 美元，年營收估介於 74.9 億至 76.2 億美元，季和全年財測皆優於分析師預期。

BioNTech(BNTX-US) 早盤上漲 6.29%，至每股 183.24 美元

生物製藥公司 BioNTech 第四季財報告捷，其中每股獲利報 12.18 歐元，優於市場預期的 7.44 歐元，上季營收報 55.325 億歐元，遠高於去年同期的 3.454 億歐元。同時 BioNTech 也宣布 15 億美元的庫藏股計畫，以及配發每股 2 歐元的特別現金股利。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 ADP 就業人數報 45.5 萬，預期 45 萬，前值 47.5 萬

美國 Q4 GDP 季增年率終值報 6.9%，預期 7.1%，前值 7%

美國 Q4 消費者支出季增年率終值報 2.5%，預期 3.1%，前值 3.1%

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率終值報 5%，前值 5%，預期 5%

華爾街分析：

Gradient Investments 資深投資組合經理 Mariann Montagne 表示，美債殖利率曲線倒掛需要持續才能成為預測因素，股市與債市都將出現波動，並說停火談判不明朗與供應鏈持續短缺將給市場帶來不利影響。

Hargreaves Lansdown 資深投資與市場分析師 Susannah Streeter 表示，油價可能近一步上漲並增添通膨壓力，此外投資人對俄烏和談仍存有疑慮，在兩國取得進展的希望破滅後，股市將持續動盪。