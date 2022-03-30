〈商品報價〉俄烏危機緩解 小麥、玉米收黑盤中急跌停

俄烏談判取得進展，供應憂慮獲得緩解，芝加哥三大農產品期貨周二 (29 日) 全面收低，小麥一度重挫 8% 跌破 10 美元關卡，玉米也觸及跌停。

俄羅斯周二承諾，將削減在烏克蘭首都及北部地區的軍事行動，而烏克蘭則提出採取中立立場，這些建立信任的步驟是和平談判取得進展的初步跡象。

由於供應憂慮緩解，近月芝加哥小麥 (WCON) 盤中重挫 8.04%，報每英斗 9.72 美元，為 3 月初以來首次跌破 10 美元關卡，隨後跌幅收斂，收跌 4% 至每英斗 10.1425 美元。

追蹤小麥指數的 Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 收低 3.61%，報 9.89 美元。

近月芝加哥玉米 (CCON) 也一度急挫觸及跌停，最後收跌 3%，報每英斗 7.2625 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 2.44% 至 26.04 美元。

近月芝加哥黃豆 (SCON) 盤中跌至近 4 周低點，最後收黑 1.3%，報每英斗 16.43 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下挫 2.44% 至 26.04 美元。

根據彭博社數據，3 月初芝加哥小麥期貨曾飆升至 13.635 美元新天價，是俄烏衝突爆發前的 5 年均值 5.5 美元的 3 倍，因此即便現在跌停，小麥及與玉米價格仍在歷史高點徘徊。

分析師指出，中國新冠疫情復燃的擔憂，也同步打壓大宗商品市場，令交易員們趁著此前大宗商品漲價而獲利平倉。同時，為緩解俄烏衝突導致的供應短缺，印度小麥出口在今年預計將激增至歷史新高。