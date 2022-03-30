鉅亨美股雷達：美光財報與財測均優於預期 美將公布第四季GDP

美股重要看點：

美今日將公布 ADP 就業、第四季 GDP 等數據。俄烏戰爭緩和的樂觀情緒消退。美國 10 年期公債殖利率來到 2.411%，美股期貨週三 (30 日) 下滑，道瓊期貨漲 0.24%，標普 500 期貨漲 0.26%，那斯達克 100 期貨漲 0.38%。

10 年期和 2 年期美國公債殖利率曲線周二短暫倒掛，為 2019 年 8 月以來首見。殖利率曲線倒掛是市場關注的一個關鍵指標，並且依據過去的歷史經驗，這被視為經濟衰退的前兆。

不過，費城聯邦準備銀行總裁 Patrick Harker 周二 (29 日) 表示，他認為美國不會走向經濟衰退，他認為當前的經濟狀況足以承受收緊的貨幣政策，以及債市對成長恐受影響的擔憂情緒。

PIMCO 基金經理 Erin Browne 也表示，這次的殖利率倒掛，可能不像過去那樣，是很好的經濟指標，特別是考慮到全球央行採取了大量的量化寬鬆政策。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 周二 (29 日) 表示，Omicron 亞變種「BA.2」占全美新增確診病例比重超過一半，已成為美國主流新冠病毒株，因疫情浮現升溫跡象，CDC 建議為 50 歲以上的中老年族群施打第四劑疫苗。

俄羅斯已經開始將部分軍隊從基輔市轉移到烏克蘭的其他地方，但五角大廈新聞秘書柯比 (John Kirby) 周二警告，這些行動並不等於撤軍。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月 ADP 就業人數 (萬人)，預估 41.3，前值 47.5

美國 Q4 GDP 季增年率終值 (%)，預估 7.1，前值 7

美國 Q4 消費者支出季增年率終值 (%)，預估 3.1，前值 3.1

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率終值 (%)，前值 5

重要個股動態：

記憶體大廠美光 (MU-US) 周二 (29 日) 美股盤後公布上季財報與本季財測雙雙優於華爾街預期，並看好全年營收再刷新高，帶動盤後股價勁揚 4%。

美光 Q2 營收年增 25%，至 77.86 億美元，高於 FactSet 訪調分析師預期的 75.3 億美元，調整後每股獲利為 2.14 美元，高於 FactSet 預期的 1.98 美元。

展望 Q3，美光預估營收落在 85 億美元至 89 億美元間，優於 FactSet 預期的 81.3 億美元，調整後每股獲利估達 2.36 美元至 2.56 美元，優於 FactSet 預期的 2.24 美元。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果周二 (29 日) 股價收漲 1.91%，報 178.96 美元，連續 11 日收高，打破 2003 年來最長連續上漲紀錄，主因是市場風險情訊改善，投資人重返股市。

蘋果股價上一次連續上漲至少 11 天是在 2003 年，當時該公司的主力產品是 iPod。蘋果第一台 iPhone 是在 2007 年上市，這次將是蘋果在 iPhone 時代股價連續上漲時間最長的一次。

隨俄烏談判露出曙光、戰爭規模有所縮減提振市場風險情緒，投資人注意力轉向蘋果的獲利展望。彭博數據顯示，分析師今年迄今已將蘋果的每股獲利預期上調 8.6%。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

瑜珈服飾大廠 Lululemon(LULU-US) 周二 (29 日) 盤後公布財報，全年營收首度突破 60 億美元，對新一年度的營收預測優於分析師預期，展現持續走出供應鏈陰霾的能力，盤後股價應聲大漲逾 7%。

Lululemon 在截至 1 月 30 日的 2021 會計年度第 4 季獲利為 4.345 億美元，經通膨和投資相關調整的每股盈餘 3.37 美元，優於 FactSet 分析師訪調的每股 3.27 美元。

第 4 季營收年增 23% 至 21.3 億美元，略遜於市場預估的 21.4 億美元。經匯率波動調整的同店銷售成長 22%，低於彭博訪調分析師的預測，這是零售業關注的數據。