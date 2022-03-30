跨部會發表2050淨零路徑 估2030年前投入近9000億元預算

國發會今 (30) 日召開跨部會記者會，發布 2050 年淨零排放路徑，國發會主委龔明鑫表示，推動淨零排放路徑同時，仍保留電力成長空間，政府針對中小企業政府也會有保障、輔導取得綠電，預期 2030 年前政府因應 2050 淨零轉型將投入近 9000 億元預算。

在 2030 年前淨零 9000 億元預算中，除既有 1200 億元外，經濟部、交通部等國營事業也規劃砸下 4400 億元，另外也將新增 3200 億元預算，其中，主要大項為再生能源及氫能、電網及儲能預算，預算分別達 2107 億元、2078 億元，後續也可望鼓勵民間擴大投資。

(圖: 國發會、環保署提供)

觀察台灣 2050 淨零轉型路徑，涵蓋能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大策略，以及科技研發、氣候法制等兩大基礎，也將以 12 項關鍵戰略作為首要推展方向。

淨零轉型 12 項關鍵戰略，包含風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統儲能、節能、碳捕捉利用封存、運具電動化無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等。

雖然政府近年積極布建太陽能、風電發電，但進度略有遞延，也引發外界擔憂能源轉型之際，台灣將面臨電力危機，對此，龔明鑫指出，現行制度仍保有電力成長空間，至於綠電購買上，政府會先要求大型企業，並設計一定比例保障給中小企業購買。

龔明鑫進一步表示，政府也規劃，2040 年新售汽車不要再出現有燃油車，而以電動車或氫能車為主，也強調政府不會採用禁售手段，而是以補助、外部成本內部化達成目標，他也說，氣候變遷不只是環保問題，也與國際經濟、產業發展息息相關。

另一方面，依據環保署簡報顯示，政府將積極翻轉台灣高進口能源依賴風險，力拚 2050 年降至 50% 以下，不過去年台灣能源進口比例仍高達 97.4%。