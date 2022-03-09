〈ESG大趨勢〉淨零碳排成企業競爭力 金控領軍減碳轉型

隨著各國政府紛紛宣示 2050 淨零目標，淨零碳排成為成為國家與企業重要的競爭力，台灣金融業作為企業「金主」，積極發揮影響力，也扮演先鋒的角色，包括：富邦金、國泰金、開發金、玉山金、新光金、中信金等大型金控都將淨零碳排列入營運方針目標。

富邦金 (2881-TW) 力行低碳策略，針對電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵等五項高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準。今年起將不再承做新的燃煤電廠專案融資，也承諾不再投資燃煤比大於 50% 的電廠，除非資金明確用於綠能轉型的計畫。

國泰金 (2882-TW) 積極進行「零碳營運轉型」，擬把營運減碳排入高階主管年度 KPI，並承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，預計在 2025 年之前達成百分百使用綠電，而國內所有營業據點則於 2030 年達到 100% 使用再生能源；國泰金控表示，早在 2017 年設定集團五年減碳 5% 目標，2020 年累積減碳達 6.76% 提前達標。

開發金 (2883-TW) 為達成 2045 年全資產組合淨零碳排，每年針對特定對象進行議合，在了解產業的碳排放量與環境影響後，開發金控將設定產業的投融資策略以及碳強度的目標。並決議未來的所有投資組合與巴黎協定保持一致的投資組合。開發金也制定轉型目標，將於 2030 年達成自身營運淨零碳排。

玉山金 (2884-TW) 積極與國際接軌，已在今年加入科學基礎減碳目標倡議 (SBT)，並設定升溫控制為 1.5°C(Business Ambition for 1.5°C)，是亞洲首家以 1.5°C 為基礎設定減碳目標的金融業。玉山也進一步設立中長期目標，包括 2027 年前將國內玉山自有大樓改建成綠建築、2030 年前將國內據點 100% 使用再生能源、2050 年前成為淨零碳排銀行。

元大金 (2885-TW) 繼 2020 年宣布全台首家 100% 使用綠電的銀行分行及證券分公司誕生後，領先開創金融綠電元年，從今年第 3 季開始，將集團總用電量的 10% 改為採用綠電，超前部署力拚 2022 年達標。此外，元大金控正式啟動內部碳價機制 (Internal Carbon Pricing, ICP)，是台灣首家為排放溫室氣體「外部成本內部化」明確訂價的金融業者。

新光金 (2888-TW) 今年也啟動內部碳定價制度，期望透過明確的內部碳定價，掌握排碳成本與減碳效率，並研擬於未來依循科學基礎減碳目標 (SBT)，以落實企業積極減碳的策略，朝企業永續發展的目標邁進。

永豐金 (2890-TW) 於 2020 年「供應商企業社會責任承諾書」簽署比例達 82.5%，超越原設定 80% 之目標，且新供應商已 100% 簽署承諾書，未來將持續擴大承諾書簽署比例，目標在 2021 年達到 85% 以上的簽署比例。而截至 2020 年，永豐金減碳相關成效包括：溫室氣體排放量較 2019 年減少 2,004.02 公噸 CO2e，減碳率達 9.77%；人均能源密集度為 15.36 千焦耳，較 2019 年減少 9.7%；人均用水密度為 21.5 度，較 2019 年減少 23%。

中信金 (2891-TW) 早在 2020 年度企業社會責任報告書，首度公開揭露盤點旗下子公司銀行、保險、證券投融資組合的財務碳排放 (Financed Emission) 進度與結果，也是亞洲首家簽署「碳會計金融合作夥伴關係（PCAF）」，將會學習並分享可靠的碳會計方法與經驗，共同推動 PCAF 總體目標，達成全球至少 100 個金融機構參與並承諾 3 年內量測、披露投融資組合的碳排放量。

氣候變遷是全球都關注的國際趨勢，2050 年淨零碳排轉型勢在必行，台灣身為地球村的一員，絕不能置身事外，金融業積極發揮核心能力，領軍零碳轉型，促進環境邁向永續發展。