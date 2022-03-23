〈彭双浪開講〉台灣離淨零碳排目標還有距離 友達2030年可符合客戶要求

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (23) 日表示，台灣淨零碳排發展較國際落後，距離 2050 年目標也還有一大段距離待努力，不過各大企業號召成立台灣氣候聯盟，皆陸續訂出減碳路徑，友達除加入 RE100 外，也計畫 2025 年較 2018 年減少 65 萬噸碳排，並致力符合部分客戶 2030 年淨零要求。

友達 21 日正式成為 RE100 會員，並以 2030 年達到 30%、2050 年 100% 使用再生能源為目標，不過部分國際品牌廠要求供應鏈須在 2030 年前即達到淨零碳排目標，也迫使全球供應鏈不得不加速相關布局腳步。

彭双浪說，有一些客戶確實將淨零碳排目標訂在 2030、2035、2040 年，不過只要友達能在客戶要求的期限內達到部分採用潔淨能源，即可滿足那一部分的客戶需求，也強調供應鏈在淨零進程上，不可能一次到位，需要分批進行。

彭双浪進一步表示，2018 年是友達的碳達峰 (意即碳排放最高的一年)，該年碳排約 354 萬噸，截至去年已降至約 300 萬噸，除既有的廠區每年以 1.5-2% 作為節能目標外，規劃新建的新廠也將採綠建築，估碳排將減少 3 成以上，也估 2025 年對比 2018 年將減少至少 65 萬噸的碳排量。

另一方面，友達除擴大採用綠能外，旗下也有太陽能事業可供創能，彭双浪說，友達自己也有電廠，目前所有廠區幾乎都已裝滿太陽能板，包含屋頂型、水面型、地面型等，不過目前多以自用為主，未來則不排除會轉供、外賣給其他客戶。

不過台灣受限於能源自主率低，有高達 98% 能源仰賴進口，彭双浪直言，台灣離淨零減碳目標還有距離，因台灣對石化原料、煤碳倚賴度極高，也因此政府提出「以氣代煤」的政策，不過近期俄烏局勢升溫造成天然氣成本上揚，預期未來台灣在潔淨能源議題，仍將面對進口、供應鏈、機載、安全等問題挑戰。