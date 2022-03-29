國際情勢不明朗 電價審議會首次未決議 三個月內將再開臨時會

經濟部今 (29) 日召開 2022 年第 1 次電價費率審議會，討論上半年公用售電業電價費率，考量近期國際情勢、俄烏戰爭造成短期燃料價格波動劇烈，經濟部次長曾文生會後表示，審議會對本次電價調整案並未做出決定，決定將持續觀察與評估燃料價格趨勢，待情勢明朗後，預計三個月內擇期再召開臨時會討論。

美國能源資訊署 (EIA) 去年 12 月發布今年油價預測，原預期將從年初每桶 73 美元到年底每桶 66 美元，但俄烏戰爭爆發後，3 月 8 日預測明顯上調，從 3 月每桶 117 美元到年底每桶 94 美元，凸顯能源價格受戰爭影響波動劇烈。

曾文生也表示，觀察近幾周布蘭特原油走勢大漲大跌，短期內出現兩周大漲 30%、一周之內又大跌 21% 的情況，由於電價與終端物價有連帶關係，考量整體能源價格波動度大，審議會希望能有更多時間觀察，待情勢較為明朗後，再做出合適判斷。

(圖: 經濟部提供)

針對下次何時召開臨時會，曾文生指出，審議會希望在 2-3 個月內待國際情勢明朗後再召開，意即最晚 6 月 29 日前將再召開電價費率審議委員臨時會，並將一併討論夏月電價等議題，至於若有任何調整，則會由台電公告後再實行。

另一方面，曾文生說，審議會今日也有核定台電 2021 年盈餘超過合理利潤數約 155 億元，納入電價穩定準備後，整體電價穩定準備餘額將增加為 403 億元。