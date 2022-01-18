〈國發會年終記者會〉因應永續趨勢 3月將提淨零碳排路徑圖

國發會今 (18) 日舉行年終記者會，除強化既有目標執行外，國發會主委龔明鑫表示，台灣人口人力問題、淨零碳排也是今年須完成規劃、中長期執行的項目，面對政府 2050 年淨零碳排目標，國發會也已向立法院承諾在 3 月提出台灣淨零碳排路徑圖。

在淨零碳排重要政策上，龔明鑫表示，2030 年前將把節能、綠能、減碳等三方向極大化，認為運具、製造電動化勢在必行，同時須確定投入氫能、碳捕捉 (CCUS) 等相關技術開發，並因應歐盟碳關稅 (CBAM)，啟動溫室氣體減量管理法修法。

龔明鑫說，未來也將規劃課徵碳費，並將碳費收入以單一基金型式，進一步補助及獎勵減碳相關技術開發，至於具體工具及手段則還在討論階段，也強調不會是以禁售、禁用方式，而是透過外部成本內部化、補助方式執行。

在碳費補助上，龔明鑫指出，目前規劃應是補助廠商技術開發，雖然並非直接回饋消費者，但最終消費者同樣受惠，也認為若現階段不升級既有技術，2050 年淨零碳排目標將深具挑戰。

另一方面，台灣近年面臨「生不如死」的狀況，因應國內人口人力問題，龔明鑫說，將啟動人力長期規劃，除由衛服部、教育部提生育率外，國發會將與經濟部、教育部、勞動部、僑委會等共同研商，擴大吸引留用僑外人才，包含增加國際學生、外國專業人才 / 特定專才、外籍移工等，補足國內人力缺口。