黃牛現蹤 中國「新商機」 特斯拉訂單加價轉賣

在中國，特斯拉 (TSLA-US) 訂單加價轉賣，成為一些人的「新商機」，甚至有「黃牛」現蹤，凸顯電動車頻繁漲價、新能源車交車時間動輒數月帶來的影響。

澎湃新聞報導，近日中國各類交易平台與社群平台上出現大量特斯拉、小鵬 (XPEV-US) 、極氪等車輛訂單的加價轉讓消息。根據交車周期和下單價格，這些轉讓訂單的加價幅度從人民幣數千元至數萬元不等，賣家既有個人車主，也有「黃牛」。

正在轉讓特斯拉訂單的郝智（化名）表示，他轉讓的 Model Y 後輪驅動版在去年底下單，訂單價格為 28.1 萬元，該車款現價 31.69 萬元，差價逼近 3.6 萬元。

郝智表示，原本打算自用，但看到如此巨大差價，才萌生「轉單」想法。他說：「還一周多就能提車，如果能轉出去，就當賺外快了，轉不出去就自己提車。」

除了郝智這類試圖賺外快的個人車主，不少「黃牛」也看到其中商機。某交易平台上，出現不少手握大量特斯拉 Model 3 和 Model Y 訂單的賣家，這些賣家也在各大論壇和平台上發布求購信息，收購相關訂單。

二手車商李毅（化名）說，由於近期特斯拉頻繁漲價，他也「兼職」做一些轉單生意，「只做上海這一帶的、沒有加裝的那種，出手快」。

李毅表示，所謂的「轉單」，並非字面意思的「轉讓訂單」，而是「二手車過戶」，原因是特斯拉不允許客戶轉讓手中訂單。

李毅說，一般都是賣家領車當天，就現場為買家辦理過戶手續，雙方一起去現場領車，買家相當於買了一輛全新二手車。

從 3 月 10 日至 3 月 17 日，特斯拉就對旗下車款進行三次漲價，其中 Model Y 高性能版漲最多，累計高達 3 萬元。