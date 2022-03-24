擋不住通膨壓力 繼特斯拉後SpaceX也漲價 

SpaceX 宣布，包括網路衛星星鏈計畫 (Starlink) 和火箭發射在內，旗下各項產品和服務都將漲價，原因是通膨高漲墊高原物料成本。

SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 不久前才在推特上說，SpaceX 和特斯拉 (TSLA-US) 在原物料和物流方面「遭遇顯著的通膨壓力」，於上周大幅調漲特斯拉車款售價。

SpaceX 周二告知客戶將有兩位數的漲幅，信中解釋漲價目的只有一個，就是追上通膨。

其中，星鏈服務的每月基本資費將調漲 11%，從 99 美元提高到 110 美元，而在基本硬體費部分，針對已繳押金的客戶調漲 10%，從 499 美元調升到 549 美元，新客戶調漲 20% 至 599 美元。

SpaceX 表示，最近 30 天內收到星鏈設備的客戶，可以免費取消並獲得全額退款，如果訂閱未滿一年想取消，將退款 200 美元。

星鏈 2 月推出的高級服務最近更名為「星鏈商業」(Starlink Business)，不在這波漲價範圍。該服務訂戶需繳預定押金 500 美元，每月資費 500 美元，硬體費 2500 美元。

SpaceX 也調漲火箭發射服務和小型衛星共乘計畫的各項費用，舉例來說，獵鷹重型火箭 (Falcon Heavy) 或獵鷹九號火箭 (Falcon 9) 都調漲 8%，分別漲至 9700 萬美元和 6700 萬美元起。