矽品攜手逢甲大學前往偏鄉 推廣綠能科普教育活動

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品攜手逢甲大學綠能科技暨生技產業發展研究中心，在兒童節前夕，前進東勢偏鄉石城國小，藉由體驗綠能科普實驗教學方式，以企業社會責任 (CSR) 與學校社會責任 (USR) 的精神，舉辦「點亮石城 ‧ 矽手綠能 - 環保公益科普教育活動」，培植學生減碳愛地球的觀念和興趣。

矽品指出，2050 年淨零碳排趨勢下，氣候行動不只是願景，而是從環境永續教育著手，凝聚大眾共識、帶動社會響應，公司與學術界合作，邀請逢甲大學副教授賴奇厚帶領學生共同體驗綠能教育活動，將科普實驗帶到偏鄉，以寓教於樂的方式，讓學生快樂學習綠能科技與水處理技術的相關知識。

賴奇厚秉持推廣環境友善的理念，自行開發綠能科普實驗的教具，透過 DIY 活動，提升學生科普知識，並經由探討綠色能源議題，鼓勵學生積極參與環境永續行動，以實驗引導低年級學生瞭解生命教育與水循環系統，認識魚菜共生的互利生態系統。

此外，賴奇厚也帶領高年級學生製做酵母菌火箭，透過產出的生質氣體，以趣味競賽的方式比賽，看誰的火箭能夠飛得最遠，從中了解酵母菌的醱酵作用，進而延伸至再生能源與非再生能源對於環境的影響。

矽品處長莊欽傑表示，公司致力打造綠能低碳環境，2010 年起就積極籌畫推展再生能源，2012 年起陸續在各廠完成太陽能發電系統建置，尤其在中科廠建置國內封測業單一廠址最大規模的太陽能發電系統，更獲得綠色工廠殊榮，2020 年也獲台中市政府授證表揚為綠能節電優良企業。

矽品將持續以企業公民角色，前往更多偏鄉國小，推廣環保公益科普活動，以模組化實驗方式，帶領學生認識綠色能源的基礎科學，透過多元體驗活動建立學生水循環與生態系的認知，，協助養成綠色能源及水資源的環境技術人才。

在知識與科技日新月異的同時，全球暖化問題已嚴重衝擊地球生存環境，矽品認為，參與環保公益科普教育活動的孩子們當中，會有更多人共同守護地球，推動淨零碳排的種子持續推廣，並獲得社會響應，共同邁向節能減碳、地球永續的美好未來。