〈紐約匯市〉俄烏談判現進展 美元盤中一度貶1% 歐元走強

俄烏談判取得進展，提振市場風險情緒，美元兌一籃子主要貨幣周二 (29 日) 下跌，盤中跌幅一度達 1%，歐元獲得支撐。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.68%，報 98.42，盤中最低觸及 98.04，跌幅 1%。

在伊斯坦堡的新一輪談判中，俄羅斯宣布將減少在烏克蘭首都基輔 (Kyiv) 與北部城市切爾尼戈夫附近的 (Chernihiv) 的軍事活動，烏克蘭則提議以中立地位換取國際安全保證，和平談判似乎取得積極進展。

Oanda 高級分析師 Edward Moya 認為，市場風險胃口已經恢復，隨著俄羅斯暗示談判取得建設性進展，停火希望浮現，這場戰事可能出現重大轉折。

隨著風險胃口改善，歐元兌美元升 0.92% 至 1.1086 美元，稍早一度觸及近兩周高點。

西聯匯款 (Western Union) 市場分析師 Joe Manimbo 表示，具建設性的和談、油價下滑，加上對歐元區通膨數據將強化歐洲央行 (ECB) 升息理由的預期之下，歐元正在享受反彈行情。歐元區將於周五 (1 日) 美股盤前公布 3 月消費者物價指數(CPI)。

任何俄烏停火或達成潛在和平協議的樂觀消息，都將為歐元提供支撐，因為在戰爭與後續制裁效應的影響下，歐洲經濟勢必會受到更嚴重的經濟衝擊。

日圓止住連日貶勢，美元兌日圓貶 0.8% 至 122.9 日圓。日本財務大臣鈴木俊一表示，將密切關注貨幣動向，防止日圓惡性貶值傷害經濟。

三菱日聯 (MUFG) 匯率分析師 Lee Hardman 說，日本官員的言論不太可能扭轉日圓的疲軟態勢，但至少有助於緩和近期的拋售腳步。

美元兌離岸人民幣升 0.03% 至 6.3751 人民幣，人民幣 3 月中旬一度觸及去年 10 月以來最低水平。

因本土疫情升溫，上海周一宣布進入分區封鎖措施，受管制地區人車均不得進出，所有企業必須實施居家辦公。

加密貨幣方面，繼昨日創下 12 月底以來最高水平後，比特幣漲勢稍為停歇，截稿前小跌 0.65% 至 47,476.2 美元，以太幣小漲 0.1% 至 3,397.6 美元。

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