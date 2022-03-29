受惠加密貨幣走勢轉正 Coinbase股價上漲近8%

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 股價收漲近 8%，主要受惠於加密貨幣的多頭走勢。比特幣突破 4.7 萬美元，收復今年來失土，也提振相關概念股，分析師認為，短期內有更多上漲空間。

Coinbase 股價在週一 (28 日) 收漲 7.87%，報 201.21 美元。Coinbase 的走勢與比特幣價格漲跌密切相關，因為 Coinbase 的營收主要是來自交易手續費。

數位資產經紀商 GlobalBlock 分析師 Marcus Sotiriou 表示，比特幣價格面臨巨大阻力，但如果它能維持在 46,000 美元上方持續數天，未來將有望上漲至 52,000 美元，來到下一個關鍵阻力位。

儘管今年比特幣價格轉正，但 Coinbase 的股價今年迄今仍下跌近 20%。華爾街分析師在近期下調對該股的預期，平均目標價已下修至 314 美元，大幅低於 2021 年底的近 395 美元。

不過，花旗分析師 Peter Christiansen 表示，仍有理由看好 Coinbase 股票。雖然近期加密貨幣波動可能阻礙了交易活動，但我們預期訂閱和服務有望強勁增長，營收組合將在 2023 年改善。

摩根大通分析師 Kenneth Worthington 也曾表示，隨著加密貨幣交易加速，且與傳統金融網路的競爭更強烈，代幣化和細分化尤其具有強大前景。他認為 Coinbase 是必買進的公司，因為該公司是加密貨幣交易所的領導者，隨著加密市場增長，Coinbase 將是主要的直接受益者。

截至 2021 年底，FactSet 調查的交易經理人中有 67% 對 Coinbase 給予「增持」評級，如今比例已攀升至 76%。