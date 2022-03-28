調查：美近80%主動型基金經理人績效落後於大盤

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 的最新報告顯示，去年超過四分之三主動型共同基金經理人的操盤表現，不如標準普爾 500 指數和道瓊指數。

報告中指出，標準普爾指數與主動型基金 (SPIVA) 的計分卡主要用以追蹤主動型基金相對於主要指數的績效表現。最近的研究顯示，去年有 79% 的基金經理人表現落後於標普。在過去 10 年中，相關比例大增 86%。

標普全球 (S&P Global) 執行長 Doug Peterson 表示，這份新的季度報告，是建立在非公開資訊之上。該公司自 2002 年以來開始發布年度 SPIVA 報告。這份報告起先聚焦在美國市場，隨後將研究範圍擴展到全球各國。

CFRA 研究公司 ETF 和共同基金研究高級主管 Todd Rosenbluth 指出，這份最新報告標誌著一般主動型管理式大型股基金的平均表現，已經連續 12 年落後於標準普爾 500 指數。

高盛 (Goldman Sachs) 也曾表示，由於避險基金和其他主動型投資者的表現，落後於標準普爾 500 指數的漲幅，讓許多人採行被動投資方式，將資金投入那些追踪大盤指數的 ETF。