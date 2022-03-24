市場擔心殖利率曲線倒掛 預示經濟衰退 推升金價上漲

投資者對美國經濟狀況及債券市場的擔心，正反映到黃金交易上，促使金價近日走揚，亞洲周四 (24 日) 盤中回升至每盎司 1944 美元。

衡量美國經濟狀況的最受歡迎的指標之一是殖利率曲線，尤其 2 年期及 10 年期的公債殖利率曲線最受關注，在債券市場過去一周的動盪下，這一曲線已愈來愈接近倒掛。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示，聯準會立場轉鷹，讓短期債券首當其衝，兩年期美國公債殖利率今年迄今飆升至 145 個基點。這將是自​​ 1984 年以來最糟糕的一季。10 年期美債殖利率也觸及 2.40%，利差已經來到自 2019 年以來最低。

當長債殖利率低於短債時，稱為殖利率曲線倒掛，過去的歷史顯示，它可能預示著經濟衰退。

Tan 指出，全球債券的跌勢正在擴大，原因是人們擔心央行必須更加積極，以平息熾熱的通膨。高盛也在周一鮑爾的談話過後，修正了升息的預期，預計聯準會在 5 月和 6 月的會議升息 50 個基點，然後在今年剩餘的 4 次會議上各升 25 個基點。

對於黃金而言，更高的殖利率意味著下行壓力和有限的上行空間。 但由於對經濟衰退的擔憂，黃金的避險吸引力擴大，尤其是在烏克蘭戰爭的背景下。

道明證券策略師認為，雖然利率市場現在預計 5 月升息兩碼的可能性更高，但黃金市場可能反映出，愈來愈多的參與者將聯準會的上漲路徑，解釋為落後於通膨曲線，因為聯準會行動過於緩慢和謹慎，無法馴服通貨膨脹。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，近期股市飆升，抑制了對避險資產的需求，然而，一旦股市反彈失去動力，黃金應該會很快回穩。