傳沃爾瑪部分賣場停售香菸 菸商股價盤前走跌

《華爾街日報》周一 (28 日) 報導，沃爾瑪 (WMT-US) 旗下一些賣場將停止銷售香菸。

沃爾瑪發言人證實報導內容，在加州、佛州、阿肯色州和新墨西哥州的一些賣場內，香菸貨架將改為自助結帳、順手外帶食品和糖果貨架。

《華爾街日報》引述該發言人的話說，沃爾瑪「一直在尋找滿足客戶需求的方法，同時仍保持高效的業務營運」，但補充說，該公司並不打算停止所有菸草銷售。

沃爾瑪是全球最大實體零售商。根據該公司數據，它在美國擁有 5000 多家門市，員工人數達 160 萬人。

萬寶路製造商奧馳亞 (Altria)(MO-US) 的股票在周一盤前交易中下跌 1.9%。

沃爾瑪已經無法在包括紐約市在內的一些城市銷售香菸，這些城市也已經禁止在藥店銷售菸草。沃爾瑪的競爭對手目標百貨 (TGT-US) 在 1996 年完全停止銷售菸草產品，CVS (CVS-US) 在 2014 年也跟進。

沃爾瑪已是美國最大的連鎖藥店之一，正在建立一個醫療保健帝國。去年其醫療部門收購了遠程醫療提供者 MeMD。

《華爾街日報》報導，隨著沃爾瑪擴大其醫療保健業務，有與銷售香菸有關問題的緊張局勢引發了公司內部的爭論。

《華爾街日報》引述參與討論的匿名人士報導，沃爾瑪 CEO 麥克米倫 (Doug McMillon) 向其他高管提出挑戰，要求他們找到停止銷售菸草的方法。《華爾街日報》指出，有些高管認為，沃爾瑪不應該從事「道德監管」購物者的業務；而另一些高管則認為，自助結帳可以節省人事支出。