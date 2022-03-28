市場風險上升 美國大型股成全球投資人避風港

在面臨俄烏戰爭爆發、美國聯準會 (Fed) 升息及潛在全球經濟衰退等風險下，投資人爭先恐後尋求資產的避風港，而美股大型股成為投資人的首選。

俄烏衝突引發大宗商品價格飆升，加劇早已處在 40 年高點的通膨。與此同時，西方國家對俄羅斯的制裁給全球經濟成長帶來威脅。美國經濟衰退的風險也在攀升。

但是，全球最大的股票市場並未崩盤。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐股主要指數 STOXX Europe 600 基本上持平，MSCI 亞太指數下跌略多於 3%，那斯達克金龍中國指數下跌約 7.5%，主要是由於對成長的擔憂以及中企遭到美國交易所摘牌的風險。

報導指出，過去 2 週，標準普爾 500 指數上漲逾 8%，收復自 2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭以來的所有跌幅。與此同時，以科技股為主的那斯達克 100 指數同期上漲近 11%。在企業獲利看似強勁且企業前景改善下，有理由認為，就算在全球股市面臨無數風險的情況下，仍然能保持獲利。

投資公司 Laffer Tengler Investments 執行長兼投資長 Nancy Tengler 表示，美國大型股比中小型股提供更高的安全性和價值，往往能為投資人創造可靠的收入，尤其是可以維持派息的大型企業。

Tengler 表示，美股年初的低迷，在很大程度上反映了油價飆升和經濟成長放緩的影響，這也意味著這些股票不再那麼昂貴。「美國大型股是避風港，因為它們成長可靠，並且沒有大量債務。」Tengler 說道。

Steward Partners Global Advisory 財富管理執行董事 Eric Beiley 在接受採訪時也表示，大型科技公司表現出了韌性，尤其是尖牙骨 (FAANG)。投資者將部分股票下跌 20% 視為抄底買入機會。網路相關類股也是一個亮點，半導體也具有吸引力，因為它們皆是數位世界的重要支柱。