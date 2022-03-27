蘋果推MiniLED新品速度放緩 傳MacBook Air也不採用

蘋果推MiniLED新品速度放緩 傳MacBook Air也不採用（圖：AFP）
蘋果推MiniLED新品速度放緩 傳MacBook Air也不採用（圖：AFP）

面板供應鏈調研公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 表示，今年蘋果將推出 15.2 吋、13.6 吋兩個規格 MacBook Air 新品，由於 Air 產品線屬於低階規格，因此將不會搭載 MiniLED 以及 ProMotion 技術。

彭博專欄作家 Mark Gurman 則認為，14 吋與 16 吋 MacBook Pro 將會取消 Touch Bar，搭載 MiniLED 面板，但 13 吋入門機新品預計會使用蘋果 Retina 顯示器。

蘋果 MiniLED 新品推出速度似乎開始放緩，天風證券分析師郭明錤指出，礙於成本考量，今年蘋果將不會推出任何搭載 MiniLED 的新品。

郭明錤認為，目前 12.9 吋 iPad Pro 可能會推出更新版本，但市場盛傳 11 吋 iPad Pro 、 27 吋的 iMac 新品今年都不會跟進採用 MiniLED 面板。

蘋果下一波新品有望在今夏推出，科技媒體 Macrumors 報導，蘋果今年全球開發者大會 (WWDC) 將於線上舉行， 預計本月底前會發出媒體通知，將發表 iOS 和 iPadOS 16，macOS 13，watchOS 9 軟體更新，有望推出 Mac Pro 新品。

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