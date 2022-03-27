蘋果推MiniLED新品速度放緩 傳MacBook Air也不採用

面板供應鏈調研公司 (DSCC) 分析師 Ross Young 表示，今年蘋果將推出 15.2 吋、13.6 吋兩個規格 MacBook Air 新品，由於 Air 產品線屬於低階規格，因此將不會搭載 MiniLED 以及 ProMotion 技術。

彭博專欄作家 Mark Gurman 則認為，14 吋與 16 吋 MacBook Pro 將會取消 Touch Bar，搭載 MiniLED 面板，但 13 吋入門機新品預計會使用蘋果 Retina 顯示器。

蘋果 MiniLED 新品推出速度似乎開始放緩，天風證券分析師郭明錤指出，礙於成本考量，今年蘋果將不會推出任何搭載 MiniLED 的新品。

郭明錤認為，目前 12.9 吋 iPad Pro 可能會推出更新版本，但市場盛傳 11 吋 iPad Pro 、 27 吋的 iMac 新品今年都不會跟進採用 MiniLED 面板。

蘋果下一波新品有望在今夏推出，科技媒體 Macrumors 報導，蘋果今年全球開發者大會 (WWDC) 將於線上舉行， 預計本月底前會發出媒體通知，將發表 iOS 和 iPadOS 16，macOS 13，watchOS 9 軟體更新，有望推出 Mac Pro 新品。