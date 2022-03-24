〈美股早盤〉國際油價持續波動 市場聚焦北約峰會 道瓊漲逾100點

北約峰會即將展開，外界預料西方國家將宣布新一輪對俄制裁，在會議結果出爐前，市場仍保持謹慎態度，國際油價持續波動，美股周四（24 日）開高。截稿前，道瓊工業指數上漲近 130 點或近 0.37%，那斯達克綜合指數上漲 0.36%，標普 500 指數漲 0.49%，費城半導體指數漲 1.44%。

美國總統拜登已於昨日抵達比利時首都布魯塞爾，今日將舉行北約峰會、歐盟理事會（European Council）會議、七大工業國（G7）峰會，預計西方國家將籍此宣佈新一輪對俄制裁。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾表示，歐美會對俄國實施新制裁，並強化現有懲治。

國際油價仍漲勢暫歇，但仍在高點徘徊，截稿前，西德州中質原油（WTI）4 月交割的期貨下跌 1.14% 至每桶 113.62 美元，布蘭特原油 5 月交割期貨下跌 0.94% 至每桶 120.46 美元。

近日美國聯準會（Fed）多名官員陸續釋出鷹派訊號，在主席鮑爾暗示 5 月會議可能升息 2 碼後，多名官員也隨之附和，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表態支持在今年上半年大幅升息，可能需要升至 2 碼，視為鴿派官員的舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也轉鷹，不排除升息 2 碼的可能。

經濟數據方面，美國勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數較前次減少 2.8 萬人至 18.7 萬人，優於市場預期的 21 萬人，創 53 年以來新低，主因是勞動力仍遠高於需求，近期就業市場火熱幾乎沒有將溫跡象，且通膨高漲也帶動就業率攀高。美國 2 月耐久財訂單受供應鏈惡化影響意外下滑，月減 2.2%，不如預期。

截至台北時間周四（24 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Nikola(NKLA-US) 早盤上漲 14.44%，至每股 10.46 美元

電動卡車新創 Nikola 昨宣布，位於美國亞利桑那州的 Coolidge 工廠，已開始生產由電池供電的 Nikola Tre BEV 純電動卡車，並計劃第二季開始交付。該款電動卡車適用於短程路線，續航力約 350 英里，Nikola 預期，今年交付量將達 300 輛至 500 輛，且明年將繼續提高產能。

Spotify(SPOT-US) 早盤上漲 1.68%，至每股 151.07 美元

串流媒體音樂服務公司 Spotify 已與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 達成協議，將在其應用程式中為用戶提供替代支付方式，此舉意味著 Google Play 對第三方軟體控制力減弱的最新跡象。消息傳出後，另一家與 Google 也有同樣糾紛的約會媒體服務商 Match(MTCH-US) 股價也跟著走高。

Stellantis(STLA-US) 早盤上漲 0.16%，至每股 15.84 美元

全球第四大汽車集團 Stellantis 和 LG Energy Solution 將透過合資企業投資約 41 億美元，在加拿大建造首座大型國內電動車電池製造廠。Stellantis 稱，今年稍晚預計啟動該安大略省溫莎工廠的建設，並計劃 2024 年第一季讓工廠開始運作，一旦完全運作，該工廠預計年產能超過 45GWh，並估計創造 2,500 個就業機會。

今日關鍵經濟數據：

美國當周（截至 3/19）初領失業金人數報 18.7 萬，預期 21 萬，前值 21.4 萬

美國當周（截至 3/12）續領失業金人數報 135 萬，預期 140.3 萬，前值 141.9 萬

美國 2 月耐久財訂單月增率初值報 - 2.2%，預期 - 0.6%，前值 1.6%

美國第四季貿易收支報 - 2,179 億美元，預期 - 2,180 億美元，前值 - 2,148 億美元

華爾街分析：

Pacific Investment Management 全球固定收益部門主管 Andrew Balls 表示，目前正處在能源價格衝擊的環境中，造成通膨高漲對經濟成長是負面影響，這是 20 多年來在經濟成長受衝擊時間首次沒有央行提供援助，部分原因也是央行必須對抗高通膨。

德意志銀行分析師 Henry Allen 表示，俄烏戰火引延燒一個月，這是影響市場最深的事件，投資人都靜待今日會議結果，觀察有無進一步對俄國制裁的可能，不過目前對俄實施能源禁令的阻力很大。