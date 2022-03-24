〈財報〉連鎖餐廳Olive Garden母公司獲利未達預期 調降全年財測

Darden Restaurants (DRI-US) 周四 (24 日) 公布的上季獲利和營收低於分析師預期，因為 Omicron 變體導致 Olive Garden 的業績令人失望。

該公司還調降 2022 財年的獲利預期。股價在盤前交易下跌 3%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司報告的內容與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 1.93 美元，低於預期的 2.10 美元

●營收 24.5 億美元，低於預期的 25.1 億美元

這家餐飲公司第 3 財季淨利為 2.47 億美元，合每股 1.93 美元，高於去年同期的 1.287 億美元和每股 98 美分。Refinitiv 調查的分析師預計每股獲利為 2.10 美元。

銷售額增加 41.3% 至 24.5 億美元，低於預期的 25.1 億美元。Darden 所有連鎖餐廳的同店銷售額成長 38.1%。根據 StreetAccount 的估計，華爾街預計同店銷售總額成長 43.5%。一年前的同店銷售額下降 26.7%。

即將離任的 CEO Gene Lee 在財報聲明中表示，該公司在 12 月實現了創紀錄的銷售額，但之後 Omicron 變種病毒擾亂了客戶流量、人員配備水平和 1 月的營運費用。然而，到 2 月寺，業績就開始從低迷中復甦。

占 Darden 營收半數的 Olive Garden 同店銷售額成長 29.9%，低於 StreetAccount 估計的 36.7%。

雖然財報中高階餐飲業務同店銷售額成長了 85.8%，但一樣令人失望。包括像 The Capital Grille 這樣的連鎖餐廳是受疫情影響最嚴重的部分。分析師預計同店銷售額成長 91.1%。

LongHorn SteakHouse 當季同店銷售額增加 31.6%。在疫情爆發初期建立強大的外賣業務後，該連鎖店的銷售額反彈速度快於 Olive Garden，但它僅占總營收的四分之一左右。

Darden 上季調升獲利預測，但在周四反向調降。該公司現在預計 2022 財年持續經營業務的每股獲利為 7.30 美元至 7.45 美元，低於之前預期的 7.35 美元至 7.60 美元。

該公司還縮小了 2022 財年的營收展望。現在預測銷售額在 95.5 億美元至 96.2 億美元間，而之前的範圍為 95.5 億美元至 97 億美元。