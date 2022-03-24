〈台幣〉美俄關係緊張助漲美元 貶逾8分摜破28.6元關卡

俄烏戰事未止，美國總統拜登出訪歐洲，擬對俄羅斯祭出新一輪制裁，避險情緒升溫，再次帶動資金回流美元，新台幣匯率今 (24) 日一開盤即摜破 28.6 元關卡，最低來到 28.633 元，貶值 8.2 分，逼近前波低點，台股方面，由於電子股再度熄火，大盤跌逾百點，回測 17600 點關卡，呈現股匯齊挫走勢。

新台幣兌美元匯率近來轉弱，已連 3 貶，今天以 28.6 元開盤，隨著美元買盤湧現，匯價最低貶至 28.633 元，貶 8.2 分，逼近上周創下的近一年新低 28.678 元。

美股周三全面收跌，費半重挫近 2.5%，台股今天也跟隨日韓股市下挫，台積電股價走弱，聯電、國巨、瑞昱、大立光等電子權值股湧現賣壓，金融、航運也無力撐盤，指數一度跌逾 120 點，回測 17600 點及半年線支撐。

觀察主要貨幣兌美元匯率表現，新台幣早盤貶值 0.2%，為亞幣中最弱勢，泰銖貶 0.12%，日圓貶 0.09%，韓元及人民幣約貶 0.04-0.05%，新加坡幣小貶 0.02%。

俄羅斯外交部公布不受歡迎的美國外交官名單，並驅逐美國駐俄外交官，同日，美國國務院發布聲明，正式指控俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪。此外，拜登將抵達布魯塞爾，與北大西洋公約組織 (NATO)、G7 和歐洲領導人會面，多家外媒報導稱，拜登將在訪歐期間宣布對俄的新一輪制裁。