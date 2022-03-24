〈俄烏衝突〉美商務部長：若中企違反對俄出口管制 絕對讓它們關門

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周三 (23 日) 表示，若發現任何中國企業向俄羅斯出口使用美國技術製造的半導體，美方絕對會嚴懲，甚至讓違反規定的企業倒閉。

雷蒙多表示，所有中國半導體公司都仰賴美國軟體來生產晶片，因此這很好掌控。

她說：「如果我們發現中國半導體商向俄羅斯出售晶片，我們可以透過禁止使用軟體讓它們實質上倒閉，我們絕對會準備好這麼做。」

美國總統拜登 (Joe Biden) 本周出訪布魯塞爾，與北大西洋公約組織 (NATO) 和歐洲領袖找開緊急峰會。白宮先前表示，拜登此行將宣布對俄羅斯議員和寡頭的新一波制裁。

自從俄烏戰爭爆發後，中國始終未譴責俄羅斯的入侵行動，加上多次報導傳出，中國政府有意願向俄羅斯提供軍援，因此中俄間的緊密關係備受外界關注。

雷蒙多強調，美國每小時、每分鐘都在密切監控任何可能違反對俄出口管制的行為，一旦有任何國家違規，美國將予以懲罰。

不過，雷蒙多說目前為止還沒有中國企業違反出口管制，但也表示，不會在不確定的情況下揭露調查或執法行動。

雷蒙多還說，考慮到違反出口管制的後果相當嚴重，包含中芯國際在內，任何公司都可能遭受打擊，她認為中國會遵守美國祭出的出口管制。