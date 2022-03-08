〈俄烏衝突〉美商務部警告：違反對俄出口管制令者 或遭列入貿易黑名單

路透周一 (7 日) 報導，為了落實對俄羅斯的出口管制執法，美國商務部打算對違反出口禁令的企業或實體祭出重罰，並威脅將違法實體納入貿易黑名單。

美國商務部正在和盟國與自家執法機構合作，如聯邦調查局 (FBI) 和國土安全部 (DHS)，盼藉由全球動員打擊非法貿易，阻止企業向俄羅斯出口電腦、飛機零件、船舶設備與其他技術。

據了解，美國的目標是阻止使用美國設備、技術或軟體生產的美國或海外商品輸往俄羅斯，這項全面性的出口禁令也適用於俄羅斯的忠實盟友白俄羅斯。

根據路透取得聲明，商務部負責出口執法事務的助理部長 Matthew Axelrod 表示，若故意違反新規定，政府將全力追究責任，包含將違法者列入實體清單，並稱商務部已開始積極聯繫美國出口商與其他合作夥伴，確保了解最新規則。

Axelrod 也說，上周有 10 個國家的 91 個實體因支持俄羅斯軍事與國防部門，遭美方列入貿易黑名單。

商務部數據顯示，美國去年對俄羅斯的出口金額低於 50 億美元，但一位美國高級官員警告，全球多邊合作代表有超過 500 億美元的對俄關鍵出口可能受限。

雖然目前美國在俄羅斯沒有任何負責出口管制的駐點官員，但在德國、中國和土耳其等國仍有駐員幫助監控非法的貨物運輸，密切關注任何異常的貿易模式，以捕捉非法向俄羅斯運送物品的企業。