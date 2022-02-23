GPU升級周期才剛開始 美銀給予AMD和輝達買入評級

美國銀行分析師 Vivek Arya 表示，AMD (AMD-US) 和輝達 (NVDA-US) 可能會繼續受益，因為顯卡晶片市場「仍處於升級周期的初期階段」，隨著供應和產品組合的改善，下半年應該會出現更強勁的成長。分析師對這兩家公司都給予「買入」評級。

Arya 指出，第 4 季的遊戲需求「很強勁」，獨立 GPU 顯卡銷售額達到創紀錄的 36.6 億美元，同比成長 42%，但供應量環比下降 1%。

Arya 表示，輝達最新一代 Ampere GPU 的滲透率仍然僅占輝達遊戲玩家總數的 15%，這意味著隨著輝達用戶升級到最新一代 GPU， 平均銷售價格 (ASP) 還有很大的上升空間。據了解，Ampere GPU 平均售價約 475 美元，比上一代顯示卡高出 15-80%。

該分析師補充指出，「我們預計供應可能會在 2022 年第 2 季繼續受到限制，在我們看來，這可能會推動更強勁的長期銷售成長。」

此外，華爾街知名投行 Bernstein 日前 10 年來首次將 AMD 的評級調升至「跑贏大盤」，同時將該股目標價定在 150 美元。

該行強調 AMD 市占率正不斷增加，擁有足以與英特爾 (INTC-US) 分庭抗禮的強大電腦晶片產品組合，且股價處於相對合適的買入價位。