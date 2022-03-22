輝達傳GTC將發表Hopper架構GPU 台積電5奈米助陣

輝達 (NVDA-US) GPU 技術大會 (GTC) 於美國時間 3 月 21 至 24 日登場，執行長黃仁勳將在台北時間 22 日晚間進行主題演講；據外媒報導，輝達可望在此次 GTC 上，揭曉 Hopper 架構的的新款 AI 資料中心 GPU，採台積電 (2330-TW)(TSM-US)5 奈米製程代工、及 CoWoS 先進封裝技術打造，最快 7 月問世。

黃仁勳將在台北時間今日晚間 11 時，發表主題演講，揭露全新處理器、系統、軟體與合作夥伴關係，展現輝達如何持續引領產業推動人工智慧和高效運算。

外媒認為，輝達可能在此次 GTC 大會上發表新 Hopper 架構 GPU，是其首款採用多晶片模組設計 (MCM) 的 GPU，主要針對資料中心市場開發，定位為高效運算應用，效能不容小覷。

輝達為確保台積電 5 奈米產能，截至去年第四季，已支付 90 億美元的高額預付款，今年第一季更將支付 17.9 億美元，總金額超過 100 億美元。

據 Statista 研究最新數據預估，輝達去年占台積電營收約 5.8%，為第七大客戶，並預期今年在高效運算需求推升下，對台積電的營收貢獻將明顯成長，營收占比也將提升至 7-8%。

