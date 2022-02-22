爭奪台積電5奈米產能 輝達已支付逾百億美元預付款

輝達 (NVDA-US) 下一代顯卡 GeForce RTX 40 將於今年 9 月推出，據外媒報導，為爭奪晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US)5 奈米產能，截至去年第四季，輝達已花費 90 億美元的高額預付款確保產能，今年第一季更將支付 17.9 億美元，總金額超過 100 億美元。

輝達新一代顯卡 GeForce RTX 40 將內建 Ada Lovelace GPU，與超微 (AMD-US) 同樣採用台積電 5 奈米製程。據外媒報導，截至去年第三季，輝達預付款已達 69 億美元，去年第四季再支付 16.4 億美元，截至今年第一季累計已支付超過 100 億美元，以確保 RTX 4080、4090 及其他 RTX 40 系列 5 奈米產能。

外媒認為，輝達砸錢搶台積電產能，原因在於 GPU 是其主要營收來源，若銷售欠佳對營運將是重大打擊，加上超微將推出次世代 RDNA 3 GPU，英特爾 (INTC-US) 也將加入 GPU 市場，競爭更加激烈。

據 Statista 研究最新數據預估，輝達去年占台積電營收約 5.8%，為第七大客戶。在伺服器、電競應用持續推進下，看好今年第一季台積電高效運算客戶需求將持續成長。

