〈美股早盤〉國際油價走高 市場情緒陷入不安 美股開低走低

北約峰會召開在即，歐盟內容對俄國能源進口意見仍有分歧，加上俄國表示連通中亞和黑海主要油管遭暴風雨破壞進行修繕，預估每日供應最多減少 100 萬桶原油，時間可能長達兩個月，國際油價應聲上漲，引發能源供應短缺擔憂，市場情緒陷入不安，美股周三（23）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌 250 點或近 0.72%，那斯達克綜合指數下跌 0.89%，標普 500 指數跌 0.66%，費城半導體指數下跌 1.54%%。

北約峰會即將召開，不過歐盟內部對俄國能源禁令意見不一，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）再次明確表明不想封殺俄國能源，重申許多歐盟國家對俄國能源高度依賴，不該輕易忽視。

另一方面，俄羅斯能源部副部長日前聲明表示，裏海管線集團（CPC）旗下連通中亞和黑海的一條主要油管，因設施遭暴風雨破壞必須進行修繕，每日最多減少供應 100 萬桶原油，時間將長達兩個月，國際油價聞訊上漲。

截稿前，西德州中質原油（WTI）4 月交割的期貨上漲 4.22% 至每桶 113.88 美元，布蘭特原油 5 月交割期貨也上漲 4.27% 至每桶 120.41 美元。

此外，美國總統拜登將前往歐洲，參加周四舉行的北約峰會。外界預計，拜登可能宣布對俄實施新一輪制裁，並可能向歐洲領導人施壓，要求禁止進口俄羅斯能源。

美國央行消息方面，視為鴿派的舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）昨表示，受到俄烏戰爭與疫情擾亂供應鏈的不確定性影響，通膨狀況可能更加惡化，支持將利率推進至「中性水準」。戴莉的轉變可能意味著大多數 Fed 官員將在下次會議中支持升息 2 碼。

美國殖利率有所回落，10 年期美國公債殖利率從先前觸及 2019 年新高下跌至 2.352%。

截至台北時間周三（23 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

Adobe(ADBE-US) 早盤下跌 8.02%，至每股 429.04 美元

Adobe 公布 2022 會計年度第一次財報，營收成長 9% 至 42.6 億美元，不僅高於公司的 42.3 目標，也高於華爾街普遍預期的 42.4 億美元，經調整後 non-GAAP 每股獲利報 3.37 美元，再度優於公司與分析師分別預期的 3.35 與 3.34 美元。

不過，Adobe 給出的財測卻不如分析師預期，預估第二季營收約為 43.4 億美元、每股獲利為 3.3 美元，雙雙低於市場平均預期的 44 億與 3.35 美元。

GameStop(GME-US) 早盤上漲 11.20%，至每股 136.93 美元

根據美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，GameStop 董事長科恩（Ryan Cohen）日前透過旗下投資公司 RC Ventures 買進 10 萬股的 GameStop 股票，買入價格介於 96.81 美元至 108.82 美元間，如今他所持有的股數已高達 910.1 萬股。

Okta(OKTA-US) 早盤下跌 7.23%，至每股 154.41 美元

身分管理公司 OKTA 在爆出遭駭客組織 Lapsus$ 入侵消息後，初步調查並未發現有任何惡意活動的證據，不過可能有 366 名客戶受到影響，同時也指出駭客僅在有限的權限中活動，沒有登入或竊取公司的任何數據庫資料。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Hargreaves Lansdown 資深投資與市場分析師 Susannah Streeter 表示，市場將對俄烏戰爭保持高度敏感，能源價格的波動恐將繼續拖類美股指數，此外也加劇投資人對通膨擔憂。

德意志銀行策略師 Jim Reid 表示，目前重要的是 Fed 將實施的收緊政策是否會將經濟導向衰退地步，或者是決策人能否實現備受追捧的「軟著陸」，避免經濟陷入衰退。