〈俄烏衝突〉股市重啟在望？莫斯科證交所下令禁止放空約30家俄企

莫斯科證券交易所 (Moscow Exchange) 宣布，將禁止投資人放空幾家俄羅斯大型企業，市場認為，此舉可能是為股市恢復交易做準備。

根據莫斯科證交所的聲明，自周二 (22 日) 起，投資人不得對部分大型公司與歐洲債券進行放空，聲明內列出 Gazprom、Lukoil、Sberbank、MMC Norilsk Nickel 和 Rosneft Oil 等約 30 家俄羅斯企業。

不過，也有部分企業沒有被列入禁止放空的名單，像是擁有俄羅斯最大搜尋引擎的網路公司 Yandex NV、控股公司 TSC 集團以及有「俄羅斯亞馬遜」之稱的電商平台 Ozon。

因國際制裁限制俄羅斯取得外匯存底與使用環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統的能力，俄羅斯股市已休市超過三周，寫下史上最長休市紀錄。

多倫多道明銀行 (Toronto Dominion Bank) 投資組合策略主管 Cristian Maggio 表示，目前還不確定股市重啟交易的時間，但發布禁止放空的公告顯示交易所可能正為重新回歸做準備。

新冠疫情剛爆發導致全球股市陷入瘋狂拋售時，為了維持市場穩定，義大利、法國、比利時和南韓等國交易所也曾祭出放空禁令。

Maggio 認為，實施放空禁令可能是為了消除任何導致股價進一步下跌的剩餘風險。

儘管如此，投資人認為一旦解禁後，股市仍無法避免暴跌窘境，一如周一 (21 日) 才剛恢復的債券交易。