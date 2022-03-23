〈俄烏衝突〉白宮：拜登將於歐洲行宣布對俄羅斯的新制裁

美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 周二 (22 日) 表示，美國總統拜登 (Joe Biden) 將於歐洲行宣布對俄羅斯的進一步制裁，並強化現有制裁力道。

拜登周三 (23 日) 起將與美國國防部長 Lloyd Austin 一同訪問布魯塞爾，會晤北大西洋公約組織 (北約)(NATO) 成員國，並出席歐洲理事會和 G7 峰會。

蘇利文表示：「這場戰爭不會輕易且很快結束，拜登之行的目的是為了發出強而有力的訊息，即我們隨時準備好投入其中，確保歐洲盟國能繼續團結。」

他說：拜登將在訪歐期間與北約討論歐洲東翼的軍隊調整，同時宣布加強歐洲能源安全的聯合行動。

蘇利文稱，拜登還將對烏克蘭下一階段的軍事援助進行協調，並加入歐洲盟國，宣布對俄羅斯實施進一步制裁，同時強化現有措施、打擊規避制裁並落實執法，但未提供制裁細節。

隨著俄烏戰爭進入第四周，白宮正在打擊任何能讓俄羅斯規避制裁的行動。蘇利文說：「我們已經施加了巨大的經濟壓力，為了維持並升級制裁力道，有效執法是很重要的一部分。」

出訪布魯塞爾後，拜登將前往波蘭與駐守北約的美軍、人道主義協調專家以及波蘭總統 Andrzej Duda 會面。蘇利文表示，美國還將宣布為逃離戰爭的烏克蘭難民提供更多援助。