新光鋼董座：俄烏戰爭衝擊鋼鐵供應 至少半年才能恢復

鋼鐵裁剪及通路商新光鋼 (2031-TW) 今 (22) 日召開法說，董事長粟明德認為，俄烏戰爭衝擊全球鋼鐵供給，至少停戰後半年才會逐漸改善，支撐短期鋼價易漲難跌、持續走強；法人則預估，新光鋼今年在國內鋼材需求仍暢旺下，營收可望年增 15-20%。

新光鋼營業部協理粟有容補充，俄羅斯每年外銷 3000 萬噸，烏克蘭則為 1500 萬噸，合計兩國出口約 4500 萬噸，另一方面，中國實施減產，外銷供給量也大幅減少，合計全球少掉 1 億噸鋼鐵供給量。

而在需求端，粟有容指出，目前全球經濟仍處於復甦狀態，台灣景氣也持續擴張，營建、機械、外銷用鋼量向上，且在去年底、年初的去化後，下游庫存也降至低點。

因此，粟有容認為，目前在煉鋼原物料大漲，以及供給端受到俄烏戰爭影響下，鋼價短期大幅上漲、未來易漲難跌的趨勢不變，而目前公司在手庫存約 5-6 個月。

就新光鋼來看，年後受惠鋼價反彈後，需求保持強勁，且今年接到離岸風電大單，加上台商回流、魚電共生，以及前瞻建設的水庫連通管道等訂單，公司預估，全年出貨量可望成長 20%。

物流事業方面，新光鋼表示，目前 5 萬坪的空間全數滿租，一年穩定貢獻美股純益 1 元，也有增建新廠房的規劃，預計年底動工，可望增加 5000 坪、約 1 成的空間。