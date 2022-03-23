日產宣布2023年之後 不會在歐洲販售搭載新引擎的汽車

日本日產汽車 (Nissan) 周三 (23 日) 宣布，2023 年之後將不會在歐洲市場販售搭載全新引擎的汽車。

歐盟七期排放法規 (Euro 7) 最快將於 2025 年上路，而日產營運長 Ashwani Gupta 也在 2022 年 2 月初明確表示，在歐盟七期排放法規之後，該公司將不再為歐洲市場開發全新引擎。

日產計劃 2030 年度之前，在歐洲市場販售的新車，將全面改為電動車等。而在新的排放法規上路之前，於歐洲市場販售的汽油車，將針對目前使用的引擎進行局部改良。

日產的歐洲部門在周三 (23 日) 表示，預估歐盟七期排放法規當中，管制項目將加入氨 (Ammonia) 等有害物質；為因應相關規定，需要使用新的觸媒或廢氣淨化裝置。

日產於 2021 年 11 月底發表長期成長戰略，計劃 2030 年度之前，在全球新車銷售當中，電動車的占比要達到 5 成。其中歐洲市場的電動車銷售占比，目標在 2026 年度之前達到 75%，並於 2030 年度之前達到 100%。

日產的全新電動車 Ariya 將於 2022 年在歐洲市場推出，另外歐洲暢銷車 Qashqai 也將導入 e-POWER 電能動力系統。