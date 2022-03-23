巴克萊：美元匯價快觸頂 料下半年轉貶

巴克萊預測美元升勢快要走到高峰，雖然未來幾個月還能再攀高，但由於美國經濟跑贏其他國家的優勢逐漸消失，且投資人的風險胃口恢復，美元到下半年將轉貶。

巴克萊策略師 Aroop Chatterjee、Ashish Agrawal 和 Themistoklis Fiotakis 周二 (22 日) 發布報告說，聯準會 (Fed) 貨幣緊縮、美國經濟強健、俄烏戰爭帶動避險需求等因素，使美元短期內仍能獲得支撐。

但進入下半年之後，美元升勢將受到限制，因為美元匯價已高、投資部位過於擁擠、經常帳逆差大，此外，Fed 政策將逐漸反映在市場定價上。

三名策略師說：「投資人的風險胃口將恢復，而全球的景氣循環將抑制美元的避險需求，並使美國優於其他國家的領先差距縮小，進而使美元下半年大幅貶值。」

ICE 美元指數 (DXY) 今年來上漲 2.59%，光是過去一個月就上漲 2.36%，凸顯俄烏危機對美元的助力。但過去一周以來，美元已經回吐一部分漲幅。

美元對主要貨幣在周三亞洲盤小幅升值，美元兌歐元遊走平盤，報 1.1022 美元兌 1 歐元。

日圓依舊偏弱，美元兌日圓在周三亞洲盤升值 0.2% 至 121.05 日圓，最高升抵 121.40 美元，主要受到美日利差擴大牽動。美國 10 年期公債殖利率周三報 2.4026%。