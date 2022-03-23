蘋果服務連2天當機 App Stores、Apple Music等受影響

蘋果 (AAPL-US) 旗下服務連續第二天遭遇當機，App Stores、Apple Music、Podcasts 等五項服務在美東周二 (22 日) 下午 4 點 45 分 (台灣周三上午 4 點 45 分) 起無法運作，原因不明。

台灣上午接近 7 點時，蘋果官網顯示五項服務當機已排除，分別是 App Stores、Apple Music、Apple Books、Mac App Store 和 Podcasts。

iCloud、蘋果信用卡 (Apple Card)、天氣、遊戲中心 (Game Center) 稍早也遭遇問題，部分用戶受到影響無法登入或付款，不過已經排除。官網顯示四者當機時間約莫介於美東下午 4 點 47 分到 6 點 12 分。

蘋果多項服務包括 iCloud、Apple Music、Apple TV 和 Apple Store 周一也曾短暫當機。

App Store 過去 24 小時回報的當機事件，Downdetector.com 截圖

美國總統拜登周一警告美國企業，俄羅斯可能已準備好發動網攻，正伺機而動，「我們今天再次提醒，不斷有情報指出俄國政府正在尋找發動網攻的各種選項。」

美國身份管理業者 Okta (OKTA-US) 周一遭到名為 Lapsus$ 的組織聲稱成功入侵其圖片庫，但 Okta 表示，並未發現任何正在進行的惡意活動證據。

另外，美國軟體公司 HubSpot 透露上周五曾遭到攻擊，懷疑被攻擊對象是加密貨幣客戶，但未點名攻擊者身分。先前微軟在烏克蘭的軍事和民用目標都遭到攻擊，不過微軟也未點名攻擊者身分。

白宮建議企業強化資安防禦，應使用多重認證，避免駭客輕易進入系統，備分資料並予以加密、重設密碼，以及為設備更新到最新版本。