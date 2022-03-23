特斯拉有望重新稱霸歐洲電動車市場

柏林超級工廠是特斯拉斥資 50 億美元在歐洲建造的首座工廠、也是特斯拉全球第四家超級工廠，預估全年產量將達到 50 萬輛，分析師認為，柏林超級工廠將助攻特斯拉，重新稱霸歐洲電動車市場。

特斯拉週二 (22 日) 德國柏林超級工廠正式開幕，執行長馬斯克出席剪綵儀式，並向客戶交付德國廠生産的第一批 Model Y 汽車。

執行長馬斯克週二出席柏林超級工廠開幕式 (圖片：AFP)

特斯拉 2019 年稱霸歐洲電動車市場，全年銷量超過 10.9 萬輛、市佔逾 31%，但 2020 年起市場競爭加劇，特斯拉電動車銷量開始落後福斯、雷諾 - 日產 - 三菱聯盟。

Schmidt Automotive Research 數據顯示，特斯拉歐洲市占率為 14%，落後於福斯的 25% 和 Stellantis 的 14.4%。而今年 1 月數據顯示，福斯穩坐歐洲電動車市場龍頭，新車登記量約 10,193 輛，市占超過 22%，Stellantis 以及現代與起亞汽車分別位居第二、第三，不過，隨著柏林超級工廠產能增加，排名可能有所變動。

福斯首席執行長 Herbert Dis 上週公開表示，特斯拉肯定會是福斯最重要的競爭對手。

Jefferies 分析師 Philippe Houchois 表示，在柏林和奧斯汀超級工廠的生產將在短期內抑制特斯拉的盈利能力，因為小批量生產汽車效率低下，上海工廠的產量進一步增長可能會抵消這一影響，上海超級工廠已成為特斯拉主要的營利中心。

Houchois 還提到，儘管仍將進口中國電池，特斯拉將不再需要從中國向歐洲運送汽車或支付該地區 10% 的汽車進口關稅，這將帶給特斯拉關鍵優勢。

Bergisch Gladbach 汽車管理中心主任 Stefan Bratzel 表示，雖然特斯拉是德國汽車製造商的肉中刺，但特斯拉在德國最終可能有助於提振整體電動車產業。

Bratzel 提到：「一方面，這是坐在家門口的最強大競爭對手，但它也可以產生激勵和刺激作用。」

特斯拉 (TSLA-US) 週二大漲 7.91% 至每股 993.98 美元，創 1 月 31 日以來最佳單日表示，並創下 1 月 20 日以來收盤新高。