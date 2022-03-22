鮑爾一句「通膨太高了」 10年期美債殖利率飆升至2.34%

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾前一交易日發表鷹派言論後，10 年期美國國債殖利率周二 (22 日) 上午突破 2.34%。

美東時間上午 6 點 45 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 2.9 個基點至 2.346%。30 年期國債殖利率攀升 2.9 個基點至 2.565%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

鮑爾周一 (21 日) 在一場演講中表示，「通膨太高了」。

他表示，Fed 將繼續升息，直到通膨得到控制，升息幅度可能比上周升息 25 個基點更加激進。

鮑爾承認，俄羅斯入侵烏克蘭正在增加供應鏈和定價壓力，並表示政策制訂者需要警惕這種情況。

Hargreaves Lansdown 資深投資和市場分析師史翠特 (Susannah Streeter) 周二表示，「在兩難之間，Fed 別無選擇，如果物價壓力不斷增加，只能嘗試在今年經由更大幅度的升息來消除通膨。」

俄羅斯和烏克蘭之間的談判至今仍未能取得進展。烏克蘭周一拒絕了將其被圍困的港口城市馬里烏波爾 (Mariupol) 交給俄羅斯軍隊的最後通牒。

總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 告訴《歐洲電視網新聞》，最後通牒不會奏效，因為被困的烏克蘭人將「戰鬥到最後」。

投資者還密切關注 Omicron 次變種病毒在歐洲的傳播，以及自新冠疫情爆發以來中國最嚴重的疫情。

周二將拍賣價值 340 億美元的 52 周票據。