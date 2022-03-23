BuzzFeed：臉書用戶花費時間下降 衝擊自家電商業績

美國網路新聞媒體 BuzzFeed (BZFD-US) 周二 (22 日) 在 2021 會計年度第四季財報法說會上點出科技領域一個持續性主題：消費者正在遠離 Meta (FB-US) 的臉書平台。

BuzzFeed 執行長 Jonah Peretti 表示：「在第四季這個時間點，我們持續看到觀眾在臉書上花費的時間越來越少。」

此前 Meta 公布，過去一季臉書每日活躍用戶為 19.3 億人，小降 50 萬人，為有史以來的首次季度下降，意味著臉書在全球範圍內的產品可能已達飽和，大量新增用戶的能力已到頂。

Meta 的臉書 app 一直背負跟上競爭對手步伐的壓力，包括自家的 Instagram 和成長快速的抖音 app。Meta 也已推出自家短影音功能 Reels，藉此保持觀眾的參與度。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 上個月表示：「大眾有很多打發時間的選擇，像抖音這樣的 app 正在快速成長，這就是為何我們對 Reels 的聚焦，長期來說是如此重要的一點。 」

祖克伯補充說：「由於競爭和短影片趨勢，以及我們對服務年輕人的關注超過整體參與度優化，我們將持續看到近期內印象成長的一些壓力。」

BuzzFeed 主要專注其電商領域，購物內容的觀眾流量大部分來自臉書，但 Peretti 指出，觀眾在臉書 app 花費的時間下降，「已不成比例地影響其電商營收」，且展望第一季，Peretti 預期此趨勢仍會持續下去。

Peretti 說：「我們正在利用跨平台分銷網絡將電商業務擴展到成長較快的平台，藉此在未來幾年減少我們對任一平台的依賴程度。」

重心放在電商的 BuzzFeed 周二公布財報，也宣布正在縮減虧損的新聞部門 BuzzFeed News，知情者透露，廣泛投資者擔心該部門拖累公司，大股東甚至敦促執行長 Peretti 關閉整個新聞部門。

BuzzFeed 拒絕回應置評請求。

知情人士透露，BuzzFeed News 擁有約 100 名員工，每年虧損約 1000 萬美元。

BuzzFeed 內容單位除了新聞部門，尚有廣告和電商部門，其全年內容營收年增 9% 至 1.3 億美元。

一位股東表示，關閉新聞部門可以讓股價市值增加多達 3 億美元。受此消息提振，BuzzFeed 周二股價上漲 6.46%，收每股 5.27 美元。

BuzzFeed 去年 12 月透過特殊目的併購公司 (SPAC) 方式上市，但首周交易價格就重摔近 40%，此後仍未恢復。

第四季財報關鍵數據

營收：年增 18% 至 1.46 億美元

獲利：年增 29% 至 4160 萬美元。

2021 年財報關鍵數據