台積電超車輝達登半導體市值王 躍居全球第八大

美股科技股近來持續走弱，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 相對抗跌，最新市值達 6187 億美元，超越輝達 (NVDA-US) 的 5910 億美元、臉書母公司 Meta(FB-US) 的 5611 億美元，再度奪回全球半導體市值王，躍升全球市值第八大企業。

Meta 市值曾達到全球第六大，但因去年第四季財報未達標，今年第一季財測低於市場預期，加上使用者增加數量明顯放緩，並示警蘋果隱私變化帶來的挑戰，利空頻傳，股價持續下挫；而輝達雖然繳出去年第四季獲利翻倍、第一季財測亮眼的成績， 近期股價仍遭沉重賣壓襲擊，台積電順勢超車。

即便三星、英特爾 (INTC-US) 持續追趕，台積電仍穩居先進製程龍頭地位，傳因三星 4 奈米製程良率出包，大客戶高通 (QCOM-US) 已找上台積電 (2330-TW) 代工生產新一代、加強版的旗艦手機晶片驍龍 (Snapdragon)8 Gen 1 Plus，且正與台積電協商，希望能盡快交貨，將有 2 萬片可提前至 4 月出貨，以取代現有的驍龍 8 Gen 1。

據台積電第一季財測，美元營收中位數約季增 7.5%，以 1 美元兌換新台幣 27.6 元計算，第一季新台幣營收估達 4581-4747 億元，相當於季增 4.5-8.3%，續寫新高紀錄，毛利率估達 53-55%，營益率 42-44%。

台積電並預估今年營收將持續優於產業平均、估年增 24-29%，並將長期毛利率目標提升至 53% 以上。