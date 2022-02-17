鉅亨美股雷達：俄烏地緣政治主導市場情緒 輝達盤前跌逾3%

美股重要看點：

美國將公布失業金數據。投資人密切關注俄烏地緣政治緊張局勢。美國 10 年期公債殖利率來到 2.010%，美股期貨週四 (17 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.47%，標普 500 期貨跌 0.54%，那斯達克 100 期貨跌 0.70%。

根據俄羅斯國家通訊社 RIA Novosti 報導，烏克蘭軍隊在當天凌晨，於四個地點違反了停火規則。相關消息由烏東親俄武裝份子宣布成立的獨立國家盧干斯克 (Luhansk) 發出，並稱沒有任何人員傷亡，不過雙方針對違反停火協議的指控屢見不鮮。

北約祕書長史托騰伯格 (Jens Stoltenberg) 表示，俄國不但沒有撤兵，反而持續集結軍力。克里姆林宮一再否認有任何入侵鄰國的計畫。

周三 (16 日) 發布的 Fed 1 月會議紀錄展現出 Fed 轉趨鴿派。會議紀錄表明，Fed 可能很快就會開始升息，並概述了將縮減數兆美元資產負債表中的債券。

安聯投資管理公司資深投資策略師 Charlie Ripley 周三表示：「總而言之，會議紀錄中沒有任何跡象顯示 Fed 會比市場已經預期的更激進。」

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 54.57 點，或 0.16%，收 34,934.27 點。

那斯達克指數下跌 15.66 點，或 0.11%，收 14,124.09 點。

標普 500 指數上漲 3.94 點，或 0.09%，收 4,475.01 點。

費城半導體指數上漲 1.2 點，或 0.03%，收 3,555.7 點。

今日重要總經數據：

美國 1 月新屋開工，預估 168 萬，前值 170.2 萬

美國 1 月營建許可月率，前值 9.8%

美國續請失業金人數，預估 156.7 萬，前值 162.1 萬

重要個股動態：

輝達 (Nvidia) 周三 (16 日) 盤後公布財報，在資料中心需求帶動下，第 4 季獲利翻倍成長且營收創新高，對本季 (第 1 季) 營收預測也高於華爾街預期，但似乎沒讓投資人留下深刻印象，輝達在盤後一度重挫逾 5%，之後跌幅收斂為 2.5%。週四盤前下跌 3.62%。

輝達第 4 季獲利翻倍成長，營收創新高，各項業務表現強勁，遊戲、資料中心、專業視覺化三個部門都改寫單季和全年營收新高。

在資料中心銷售帶動下，輝達預估本季營收將加速成長、突破 80 億美元，刷新公司紀錄。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球最大半導體設備供應商應用材料 (AMAT-US) 周三 (16 日) 盤後公布，由於晶片製造商設備需求強勁，第一季營收創紀錄，但第二季財測疲弱，表明供應鏈問題將損害其業務，盤後股價一度漲逾 4%，爾後漲幅收斂。盤前上漲 2.3%。

應材第一季純益 17.9 億美元、EPS 2 美元，優於去年同期 11.3 億美元、EPS 1.22 美元。應材預期第二季營收中值低於分析師預期。

應材執行長 Gary Dickerson 表示：「雖然供應環境仍然充滿挑戰，但應材正竭盡所能為客戶提供服務，我們創下有史以來最高季度營收。」

AMAT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

網路設備大廠思科 (Cisco) 週三 (16 日) 盤後公布的 2022 會計年度第二季財報超乎市場預期，該公司計劃以漲價消弭供應鏈逆風影響，樂觀上修第三季與全年財測，並宣布新增 150 億美元庫藏股計畫，激勵其盤後股價跳漲逾 7%。週四盤前上漲 3.59%。

思科財務長 Scott Herren 表示：「我們持續轉向更多軟體和訂閱收入以實現增長，目前已看到進展，第 2 季供應狀況既沒有改善也沒有惡化，公司未消化訂單為 140 億美元，比去年同期增長超過 150% ，就雲端規模運算的網路設備方面，持續看到特別強勁的需求。」

思科預期將從晶片荒中持續受益，且物流成本終將下滑，宣布上修第三季與全年財測，但坦言仍面臨供應鏈瓶頸，將漲價因應。