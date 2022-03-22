弘煜科中止連三年虧損 去年每股賺1.34元 創6年新高

遊戲研發廠商弘煜科 (6482-TW) 今 (22) 日公告去年財報，全年稅後純益 0.23 億元，每股純益 1.34 元中止連三年虧損，獲利與 EPS 同寫近 6 年新高；董事會並決議資本公積配股，每股擬配發股票股利 1 元。

弘煜科去年第四季營收 8647 萬元，季增 7.33%，年增 5.14 倍，毛利率 99.29%，季增 1.08 個百分點，年增 15 個百分點，營益率 14.37%，季增 2.19 個百分點，較 2020 年同期轉正；稅後純益 768 萬元，季減 10.6%，較 2020 年同期轉盈，每股純益 0.45 元。

弘煜科去年營收 3.05 億元，年增 4.45 倍，毛利率 97.93%，年增 15.73 個百分點，營益率 11.07%，較 2020 年轉正；稅後純益 0.23 億元，較 2020 年轉盈，每股純益 1.34 元。

弘煜科去年受惠在日本推出《伊甸騎士Ｎ》獲好評，帶動業績大幅跳增，第三季也與智冠旗下遊戲新幹線聯合發行國產經典戰棋手遊《風色幻想 SP 手機版》，該遊戲為弘煜科自 90 年代開始創作研發的《風色幻想》系列 IP，是台灣最早期的國產二次元代表作。

弘煜科表示，未來將會調整營運策略，逐漸降低營運日本地區營運成本，以提升獲利能力，而其他地區如台港澳、新加坡馬來西亞等東南亞市場發行，將直接由台灣營運。