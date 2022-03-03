紅陽挹注大進補 大宇資1月營運轉盈 每股賺1.88元

大宇資 (6111-TW) 今 (3) 日公告 1 月自結數，由於今年 1 月起將第三方支付代收代付業者紅陽科技納入子公司，帶動營收達 2.24 億元，較去年同期跳增 3.57 倍，稅前盈餘 1.37 億元，稅後純益 1.24 億元，也順利較去年同期轉盈，每股純益 1.88 元。

為強化集團經營佈局及聚焦業務目標，大宇資去年 12 月宣布斥資 1.37 億元，取得紅陽科技 55.16% 股權，納入子公司。紅陽科技為著名第三方支付代收代付業者之一，提供信用卡、金融卡、超商代收、境外收款等多項收款工具與服務。

大宇資也搶進 NFT (非同質化代幣) 商機，1 日宣布推出首款 NFT 作品《RichMan Heroes》，以旗下知名遊戲大富翁人物角色為主軸，並邀請藝人陳零九與「YOLO Cat Club」成為策略夥伴。

大宇資近來積極跨足佈局第三方支付領域，光是去年第四季，就接連取得全達 (8068-TW)、紅陽科技持股，等同拿下第三方支付「三國鼎立」中兩大版圖，業界人士分析，大宇資除藉此深化金流佈局外，更是為劍指元宇宙引爆的 NFT 商機。

在未來資訊產業中，虛擬資訊、服務、產品、金流各是不可或缺的一塊，而金流將扮演真實與虛擬中的橋樑。大宇資在擴大涉獵金流服務下，可望將產品線帶入數位資產、虛擬貨幣和區塊鏈等技術，對發行 NFT 商品或研發 NFT 遊戲都有所助益。