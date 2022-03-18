〈造紙法說〉華紙去年虧轉盈 每股擬發0.4元現金股利

中華紙漿 (1905-TW) 今 (18) 日召開法說會，雖然去 (2021) 年第四季獲利小虧，但是全年漿紙價格走升，全年獲利仍虧轉盈，每股稅後純益 (EPS) 為 0.45 元，終止連 2 年虧損，董事會決議，擬發放現金股利 0.40 元，配發率 90%。

華紙第 4 季合併營收 56.4 億元，營業毛利率降到 4%，單季歸屬母公司稅後淨損 1.68 億元、每股稅後虧損 0.15 元，主要是國際漿價受到經濟趨緩因素下滑，同時間能源成本及出口海運費大幅上揚，影響毛利，也造成營業淨利轉負。

看去年全年，漿價每噸較前一年增加 200 美元，紙價隨漿價提價，使得去年合併營收達 220.32 億元，創歷史第三高，年增 18.3%，由於漿、紙價格上揚，營業毛利率也增至雙位數、達 10.9%，較前一年同期增加 4.2%，營業淨利 2.71 億元，營業淨利率 1.2%，均較前一年同期成長，全年稅後純益歸屬母公司由虧轉盈至 4.88 億元，EPS 達 0.45 元。

展望今年，華紙發言人陳瑞和表示，「綠色能源」、「綠色纖維材料」仍是兩大發展主軸，穩健、環保、永續經營。除了讓廢棄物燃料化，提高各廠自主發電率外，也持續深耕可再生的纖維材料，以紙代塑，研發多面向、多功能的纖維紙材。

綠色能源方面，陳瑞和表示，花蓮廠自 1968 年建廠以來即採用的「木質素發電暨汽電共生」，已完成升級改造，運用熱氣回收技術增加發電量，3 月中旬開始運轉，提升現有發電容量至 20,000kWh，成為台灣最大生質能發電系統，其餘各廠也計畫以 SRF 發電、沼氣發電等再生能源，開展新一代能源運用，落實全循環經濟。

綠色纖維材料方面，益利 (CircuWell) 代塑食安用紙以其可散漿、可生物分解與可堆肥特性，獲得第二類環保綠標章，今年將把握疫後環保商機，積極拓展益利 (CircuWell) 代塑食安用紙的行銷布局，並將代塑領域擴展至農業及包裝。另外，桃園觀音廠去年 7 月開始運營，也有助於華紙強化全循環纖維材料展品的終端應用與推廣。