台嘉碩去年轉盈獲利創新高EPS 5.28元 擬配發2.1元股息

石英元件廠台嘉碩 (3221-TW) 第四季認列處分美國子公司股權利益約 4.2 億元，推升獲利創新高，2021 年全年也轉盈，稅後純益 5.38 億元，每股純益 5.28 元，擬配發每股現金 2.1 元。

台嘉碩 2021 年第四季營收 7.73 億元，毛利率 26.58%，季減 2.65 個百分點，年增 11.58 個百分點，稅後純益 3.87 億元，創新高，單季每股純益 3.8 元。

台嘉碩 2021 年全年營收 29.31 億元，毛利率為 24.71%，年增 9.25 個百分點，全年稅後純益 5.38 億元，較 2020 年虧轉盈並創新高，每股純益 5.28 元。

台嘉碩 2021 年 10 月中與美國納斯達克上市公司 Akoustis (AKTS-US) 深度結盟，台嘉碩轉讓美國子公司 RFMi 的 51% 股權給 Akoustis，台嘉碩將取得 600 萬美元的現金，還有相當於 250 萬美元的 AKTS 股票，已在 10 月入帳，雙方並簽署策略開發協議。

在台嘉碩與 Akoustis 的協議中，Akoustis 將可在今年 6 月 30 日以前，以至少相當於 750 萬美元現金與 AKTS 股票，買下 RFMi 其餘 49% 股權，換算全部 100% 股權交易，台嘉碩可取得 1600 萬美元，依台嘉碩財報顯示，認列處分利益稅前達 4.2 億元。

台嘉碩 2022 年前 2 月營收 4.69 億元，年增 17.02%，法人估算台嘉碩首季毛利率仍將維持在高檔水準。

台嘉碩石英元件、表面聲波濾波器，網通應用占 30%、手機應用占 30%，汽車應用占 30%，去年以來出貨比重相當均衡。