〈恒大危機〉恒大又有大消息了 提出兩個時間表

中國恒大 (03333-HK) 又有大消息了，恒大創辦人許家印周二（22 日）現身恒大新能源車汽車動員大會，號召全員大幹三個月，實現「恒馳 5」量產，恒大並力爭 7 月底提出債務重整方案。

中國基金報報導，恒大新能源汽車集團（恒大汽車）(00708-HK) 周二晚間 7 時召開動員大會，許家印說：「汽車集團要日夜奮戰，努力拼搏，大幹三個月，6 月 22 日一定要實現『恒馳 5』量產，為恒大汽車的健康持續發展奠定堅實基礎。」

恒大集團同日晚間 9 點舉行今年來第二次投資人會議，恒大集團執行董事肖恩表示，首輛「恒馳 5」在年初正式下線，近期工信部也這款車納入新車公示清單，已具備銷售資格。目前恆大汽車正按計畫推動「恒馳 5」量產工作和營銷準備，預定 6 月底前後實現量產下線。

肖恩並說，今年 1 月 26 日召開第一次債權人電話會議以來，積極穩定生產運營，集結各方面力量，在努力復工復產保交樓的基礎上，重點評估財務情況，力爭 7 月底提出債務重整方案。

在債權人溝通方面，肖恩表示，截至 2 月 22 日，透過電話會議，電子郵件等方式，已聯繫 89 家境外機構債權人與部分個人投資人，交流意見，在香港資產被接管後，恒大積極配合，主動推薦意向投資人，最大程度展現資產價值，爭取剩餘價值回流公司。

肖恩說，目前境外直接債務折合約 227 億美元，包括中國恒大發行的 142 億美元境外債券，天基控股子公司景程公司發行的 52 億美元境外債券，以及項目融資、私募融資等其它境外債務 33 億美元。