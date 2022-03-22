繼騰訊、阿里巴巴後 京東傳啟動大裁員

知情人士透露，繼騰訊控股 (00700-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 後，京東集團 (09618-HK) 也啟動大裁員，其中京喜事業群淪為重災區。

36 氪報導，多名消息人士表示，近日京東展開各業務線裁員，其中京喜事業群成為重災區。內部知情人士透露，此次京喜事業群的裁員比率可能是 10-15%，甚至更多。

目前京喜事業群的員工總數約 4,000 人，依此比重換算，京喜事業群的裁減人數約為 400-600 人。

目前京喜事業群主要包含四大業務：京喜（專注下沉市場，瞄準淘寶特價板），京喜拼拼（京東旗下社區團購業務）、京喜達快遞及新通路事業部，其中京喜拼拼是此輪裁員人數最多的業務。

裁員跡象之一是區域裁撤。目前京喜拼拼應用程式（App）顯示仍在北京、河南、河北、湖北、山東及四川提供服務。

不過，京喜員工說：「除湖北、河南、山東以及北京外，京喜的其他幾大區域都將被裁撤」，京喜四川員工近期已被通知撤下蔬果等品類，並關閉一批自提點。

這不是京喜拼拼首次大規模區域裁撤，去年年中京喜拼拼曾密集關閉福建、甘肅、貴州、吉林、寧夏、青海、山西等多個省份的服務，並減少了補貼額度。

除京喜拼拼以外，內部人士說，京喜、京喜達等業務，以及京喜事業群的物流、供應鏈、技術等中台團隊，也均有不同比率的裁撤。

不只京喜事業群，京東零售主站的部分事業群和業務中心也同步啟動裁員。知情人士透露，京東零售市場與商業化中心團隊，自年初開始裁員至今，「每個組都要求投票走一個人，實習生被全部砍掉」。