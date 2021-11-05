小米小心！iPhone 13歐洲熱銷 蘋果Q4可能扔出重磅炸彈

小米小心！iPhone 13歐洲熱銷 蘋果Q4可能扔出重磅炸彈 (圖片：翻攝蘋果)
小米小心！iPhone 13歐洲熱銷 蘋果Q4可能扔出重磅炸彈 (圖片：翻攝蘋果)

週四 (4 日) 市場研究機構 Counterpoint Research 最新報告顯示，iPhone 13 問世對蘋果來說是一個巨大的成功，iPhone 13 第三季歐洲銷量目前直逼小米。

蘋果 iPhone 13 系列機型遭外界批評升級歷年來最平淡，卻可能創蘋果手機銷售紀錄。

市場研究機構 IDC 上週表示，蘋果在第三季全球銷量超越小米，僅次於三星位居第二。市場研究機構 Counterpoint Research 發布最新報告表示，歐洲市場情況並非如此，但蘋果第三季歐洲銷量明顯增長，市占從去年的 17.6% 提高到 22.1%，非常接近於小米目前的 23.6%。

蘋果第三季歐洲銷量明顯增長、直逼小米。(圖片：Counterpoint)
蘋果第三季歐洲銷量明顯增長、直逼小米。(圖片：Counterpoint)

而從美國銷量來看，蘋果今年第三季市占率上升了 3 個百分點，從 39% 上升到 42%。三星緊追在後，市占差距縮小，其他品牌均未突破個位數。

蘋果今年第三季市占率升至 42%。(圖片：Counterpoint)
蘋果今年第三季市占率升至 42%。(圖片：Counterpoint)

Counterpoint Research 副總監 Jan Stryjak 表示，假日旺季看起來可能是蘋果在歐洲的一顆重磅炸彈。

Stryjak 認為，iPhone 13 的發布對蘋果來說是一個巨大的成功。儘管 iPhone 13 於 9 月底上市，但似乎比去年的 iPhone 12 更受歡迎。如果它能夠跟上需求 (這在某些市場似乎是一個挑戰)，蘋果很可能第四季在歐洲拿下創紀錄的銷量。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.17% 暫報每股 151.23 美元

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