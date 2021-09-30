小米手機存資安疑慮 德國監管機構展開調查

德國內政部發言人周三（29 日）表示，出於資安風險考量，德國電信設備檢測的聯邦資訊安全局（BSI）正對小米 Mi 10T 5G 型手機進行審查，但該發言人並未對審查細節進一步說明。

立陶宛國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）上周警告，小米手機內建審查功能，會自動審查「自由西藏」、「台灣獨立萬歲」或「民主運動」等用語，德國知悉消息後，要求監管機構立刻展開調查。

立陶宛國家網路中心報告指出，小米手機會向新加坡的伺服器發送加密過後的手機數據，且小米手機的應用程式（包括內部網頁瀏覽器）有用語審查清單，目前已列入 449 個中文詞彙，而且該清單還不斷更新中。

立陶宛國防副部長 Margiris Abukevicius 表示，建議不要買中國的新手機，並盡快處理掉已購買的手機。

小米日前表示，正在聘請第三方專家評估立陶宛有關其智慧型手機內建審查功能的指控，稱手機不會審查用戶用語。

在美國呼籲禁止華韋等中國科技公司技術，稱其設備可能用來支援中國的間諜活動後，德國一直對中國智慧型手機商存有資安疑慮。

調研公司 Strategy Analytics 表示，小米在 2021 年第二季首次成為歐洲最大的智慧型手機供應商，出貨量達到創紀錄的 1,270 萬隻手機。

隨著美國對華為實施制裁，小米與其他使用 Android 作業系統的中國手機商一樣，手機市場占比大幅提升。