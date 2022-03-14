日本央行預計不與英美同步升息 日圓兌美元觸及5年低點

日圓兌美元周一 (14 日) 觸及 5 年低點，交易員開始為聯準會升息預做準備，同時認為，日本央行仍將保持鴿派立場。

由於俄羅斯與烏克蘭會談傳有進展，大宗商品及商品貨幣周一疲軟。另外，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 發布推文表示，他擁有並且不會出售以太幣、比特幣和狗狗幣之後，加密貨幣由低點略見攀升。

在美國、英國和日本央行會議繁忙的一周開始之際，美元在亞洲交易中觸及 117.88 日圓，創下自 2017 年 1 月以來最高。

日本三菱日聯銀行 (MUFG Bank) 分析師表示，烏克蘭衝突預計不會阻止英國及美國在本周升息，日本央行仍將保持不變，並且認為，除非烏克蘭衝突明顯緩和，否則美元應該會保持強勢。

受俄羅斯入侵烏克蘭影響，全球通膨壓力進一步升溫，市場預期美國全年升息 6-7 次，每次 25 基點，英國則將升息 6 次。日本則著重於提振因疫情疲軟的經濟，因此仍將保持鴿派立場。

美元指數攀升至 99.214。

但馬斯克並不看好美元持續走強。他在推特上指出，通常情況下，擁有房屋或優質股票比擁有美元要好。

他強調：「我仍然擁有並且不會出售我的比特幣、以太坊或狗狗幣。」