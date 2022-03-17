特斯拉上海工廠被迫停工 為何股價仍漲近5%？

中國疫情升溫，特斯拉 (TSLA-US) 上海工廠被迫停工 2 日，但特斯拉股價周三 (16 日) 卻依舊上漲，投資者顯然有其他的想法。

無論是生產延誤或者疫情惡化，都是負面消息，但特斯拉仍大漲 38.34 美元或 4.78%，收每股 840.23 美元，顯見更廣泛的美股反彈壓倒了中國傳來的負面消息。

道指周三上漲 1.55%，標普 500 指數上漲 2.24%，那斯達克綜合指數大漲 3.77%。

投資者似乎樂見俄烏談判有所進展。烏克蘭總統 Volodymyr Zelensky 稱「談判變得更加實際」，以及俄國外長 Sergei Lavrov 稱「有達成彼此妥協的希望」。俄烏周二進行會談，且訂定周三再次對話。

投資者也關注其他好消息，包括中國當局承諾支持經濟，激勵蔚來汽車 (NIO-US) 和其他中國電動車廠的股價出現 2 位數漲幅。

此外，周三油價再次小跌，距離 3 月 8 日每桶 123 美元的近 14 年高點下降超過 22% 。

市場對利多消息的關注令特斯拉投資者鬆了一口氣。在進入本周前，3 月 10 日至 14 日期間，特斯拉股價下跌近 11%，因投資者擔憂原物料通膨恐開始吞噬獲利。

原物料價格高漲，對汽車廠商來說是一大問題。今年迄今，用於電動車電池的一系列金屬價格已經上漲約 70%。

如果生產持續遲延，特斯拉恐面臨產量下降的問題。華爾街預期特斯拉第一季交車約 32 萬輛，較 2021 年第四季交車約 30.9 萬輛的成績進步。特斯拉預定 4 月初公布交車量。

特斯拉今年迄今股價已下跌 24%，較 11 月登上的 52 周高點每股 1243 美元已下跌約 36%。