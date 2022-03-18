繼續觀察俄烏停火談判 美債殖利率明顯下跌

投資人繼續關注俄羅斯和烏克蘭之間的談判，美國國債殖利率周五 (18 日) 上午走跌。

美東時間清晨 7 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 5.5 個基點至 2.137%。30 年期國債殖利率下跌 5.4 個基點至 2.431%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

截至目前為止，俄羅斯和烏克蘭就結束戰爭的談判進展甚微。克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 周四 (17 日) 告訴記者，俄羅斯和烏克蘭尚未接近簽署停火協議。

俄羅斯軍隊繼續轟炸烏克蘭城市，周五有幾枚導彈擊中了利沃夫 (Lviv) 郊區的一個飛機維修中心。

美國總統拜登將於周五與中國國家主席習近平就這場戰爭以及美中之間的競爭進行會談。

除了追踪俄羅斯襲擊烏克蘭的事態發展外，投資人繼續消化本周全球央行做出的一系列貨幣政策決定。

美國聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 宣布將基準利率上調 25 個百分點，這是 3 年多來的首次升息。

施羅德多種資產成長和收入主管奧盧皮坦 (Remi Olu-Pitan) 周五表示，雖然 Fed 在周三的確採取了鷹派基調，但其政策決定符合市場預期。

她補充說，除了會後聲明之外，Fed 還「明確表示每次會議都將提高利率」。「阻力最小的路徑是提高利率以對抗通膨，因此除非需求或成長真的出現實質性下降，否則 Fed 不會停止升息。」

英國央行周四宣布連續第 3 個月升息。與此同時，日本央行周五決定維持貨幣政策不變。

在經濟數據方面，2 月成屋銷售數量定於美東時間上午 10 點發布。