消化Fed升息效應 美債殖利率下跌

美國國債殖利率周四 (17 日) 早盤下跌，投資人消化了聯準會 (Fed) 3 年多來首次升息的決定。

美東時間清晨 8 點 05 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 4.7 個基點至 2.14%。30 年期美國國債殖利率下跌 5.4 個基點至 2.404%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 周三 (16 日) 批准將基準利率提高 25 個百分點，這是自 2018 年以來的首次升息。

制訂政策的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 還計畫在 2022 年再升息 6 次，並考慮縮減其 9 兆美元的資產負債表。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後新聞發布會上暗示，縮表可能在 5 月開始，並表示這一過程可能相當於今年再次升息。

FOMC 成員還調高了通膨預期，預計今年不包括食品和能源的個人消費支出 (PCE) 物價指數將成長 4.1%，而 2021 年 12 月的預測為 2.7%。

GAM Investments 投資總監赫普沃斯 (Charles Hepworth) 周三表示，雖然 Fed「可能需要在面對當前居高不下的通膨之際展表出強硬態度，但很明顯，如果委員會早點採取行動，他們現在就不需要採取如此激進的行動了。」

他說，「隨著經濟放緩和金融狀況惡化，他們原本預計的通膨軌跡不太可能實現。」

10 年期美國國債殖利率飆升至 2.24%，為 2019 年以來的最高點，但隨後回落。

俄羅斯入侵烏克蘭的事態發展也繼續成為投資人關注的焦點，周三報導指稱停火談判取得進展。美國總統拜登批准向烏克蘭運送更多武器。

周四將公布的數據，上周申請的失業救濟金人數定於美東時間上午 8:30 公布。

2 月建築許可和房屋開工數據也將於美東時間上午 8:30 公布。

周四將拍賣 450 億美元的 4 周票據和 350 億美元的 8 周票據。